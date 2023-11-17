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В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости - РИА Новости, 17.11.2023
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости
В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
происшествия
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы № 1 имени П.И. Омельяненко, Лесозаводского городского округа, на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом. В результате произошедшего 5 детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, прокуроры дадут оценку полноте мер по обеспечению безопасности учащихся.
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лесозаводск
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происшествия, лесозаводск
Происшествия, Лесозаводск
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости
В Приморье пять школьников пострадали из-за разлитой химической жидкости