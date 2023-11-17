Рейтинг@Mail.ru
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910004213.html
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости - РИА Новости, 17.11.2023
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости
В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
происшествия
лесозаводск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы № 1 имени П.И. Омельяненко, Лесозаводского городского округа, на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом. В результате произошедшего 5 детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, прокуроры дадут оценку полноте мер по обеспечению безопасности учащихся.
https://ria.ru/20231116/vsu-1909916592.html
лесозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лесозаводск
Происшествия, Лесозаводск
В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости

В Приморье пять школьников пострадали из-за разлитой химической жидкости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета, сообщает прокуратура Приморья.
«
"Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы № 1 имени П.И. Омельяненко, Лесозаводского городского округа, на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом. В результате произошедшего 5 детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, прокуроры дадут оценку полноте мер по обеспечению безопасности учащихся.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
16 ноября, 18:32
 
ПроисшествияЛесозаводск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала