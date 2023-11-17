https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910004213.html

В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости

В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости - РИА Новости, 17.11.2023

В Приморье дети пострадали из-за разлитой на уроке химической жидкости

В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

происшествия

лесозаводск

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. В приморском Лесозаводске пяти ученикам местной школы потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, вылившейся из неустановленного предмета, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы № 1 имени П.И. Омельяненко, Лесозаводского городского округа, на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом. В результате произошедшего 5 детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, прокуроры дадут оценку полноте мер по обеспечению безопасности учащихся.

https://ria.ru/20231116/vsu-1909916592.html

лесозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесозаводск