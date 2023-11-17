https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html

В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья

В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья

Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:01

2023-11-17T09:01

2023-11-17T09:01

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни. "Полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231116/dtp-1909757134.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва