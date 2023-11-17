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В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:01
2023-11-17T09:01
2023-11-17T09:01
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни. "Полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме", - дополняется в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
В Москве произошел конфликт со стрельбой у входа на станцию "Рязанский проспект"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Мужчина выстрелил из ружья
в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни.
"Полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме", - дополняется в сообщении.