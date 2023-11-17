Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:01
2023-11-17T09:01
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни. "Полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231116/dtp-1909757134.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья

В Москве произошел конфликт со стрельбой у входа на станцию "Рязанский проспект"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Чебоксарах пьяный водитель сбил ребенка на переходе
16 ноября, 09:49
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни.
"Полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме", - дополняется в сообщении.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала