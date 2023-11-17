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В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб - РИА Новости, 17.11.2023
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11:14 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html
В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб
В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб - РИА Новости, 17.11.2023
В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб
Юноша угнал дорожный каток, чтобы прокатиться по Перми, однако не справился с управлением и врезался в столб, теперь его ждет суд и светит возмещение ущерба в 5 РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:14
2023-11-17T11:14
происшествия
пермь
авто
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Юноша угнал дорожный каток, чтобы прокатиться по Перми, однако не справился с управлением и врезался в столб, теперь его ждет суд и светит возмещение ущерба в 5 миллионов рублей, сообщает краевое ГУ МВД. По данным ведомства, 20-летний парень после отдыха в баре рано утром вышел на Сибирскую улицу и увидел дорожный каток. Вместе с несколькими знакомыми юношами он залез в кабину. Веселая компания немного там посидела, а потом пермяк заметил ключи от асфальтоукладчика и решил прокатиться на необычном транспорте. Проехав светофор, он не справился с управлением: каток зацепил бордюр. Тогда "пассажиры" повыскакивали из кабины, а угонщик решил ехать дальше. Но водить асфальтоукладчик он не умел, поэтому прокатился по диагонали проезжей части Екатерининской улицы (недалеко от мэрии) и врезался в столб. От удара у катка выпали и разбились боковые стекла. Когда полиция поймала юношу, выяснилось, что в феврале он похитил у своего пожилого родственника 18 тысяч рублей и слуховой аппарат, благодаря чему купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку. Пермяку предъявили обвинение в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже. "Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более пяти миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
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5
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происшествия, пермь, авто
Происшествия, Пермь, Авто
В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб

В Перми молодой человек вышел из бара, сел в асфальтоукладчик и врезался в столб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Юноша угнал дорожный каток, чтобы прокатиться по Перми, однако не справился с управлением и врезался в столб, теперь его ждет суд и светит возмещение ущерба в 5 миллионов рублей, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным ведомства, 20-летний парень после отдыха в баре рано утром вышел на Сибирскую улицу и увидел дорожный каток. Вместе с несколькими знакомыми юношами он залез в кабину. Веселая компания немного там посидела, а потом пермяк заметил ключи от асфальтоукладчика и решил прокатиться на необычном транспорте. Проехав светофор, он не справился с управлением: каток зацепил бордюр. Тогда "пассажиры" повыскакивали из кабины, а угонщик решил ехать дальше. Но водить асфальтоукладчик он не умел, поэтому прокатился по диагонали проезжей части Екатерининской улицы (недалеко от мэрии) и врезался в столб. От удара у катка выпали и разбились боковые стекла.
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Когда полиция поймала юношу, выяснилось, что в феврале он похитил у своего пожилого родственника 18 тысяч рублей и слуховой аппарат, благодаря чему купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку. Пермяку предъявили обвинение в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже.
"Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более пяти миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
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