https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html

В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб

В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб - РИА Новости, 17.11.2023

В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб

Юноша угнал дорожный каток, чтобы прокатиться по Перми, однако не справился с управлением и врезался в столб, теперь его ждет суд и светит возмещение ущерба в 5 РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:14

2023-11-17T11:14

2023-11-17T11:14

происшествия

пермь

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Юноша угнал дорожный каток, чтобы прокатиться по Перми, однако не справился с управлением и врезался в столб, теперь его ждет суд и светит возмещение ущерба в 5 миллионов рублей, сообщает краевое ГУ МВД. По данным ведомства, 20-летний парень после отдыха в баре рано утром вышел на Сибирскую улицу и увидел дорожный каток. Вместе с несколькими знакомыми юношами он залез в кабину. Веселая компания немного там посидела, а потом пермяк заметил ключи от асфальтоукладчика и решил прокатиться на необычном транспорте. Проехав светофор, он не справился с управлением: каток зацепил бордюр. Тогда "пассажиры" повыскакивали из кабины, а угонщик решил ехать дальше. Но водить асфальтоукладчик он не умел, поэтому прокатился по диагонали проезжей части Екатерининской улицы (недалеко от мэрии) и врезался в столб. От удара у катка выпали и разбились боковые стекла. Когда полиция поймала юношу, выяснилось, что в феврале он похитил у своего пожилого родственника 18 тысяч рублей и слуховой аппарат, благодаря чему купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку. Пермяку предъявили обвинение в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже. "Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более пяти миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, авто