https://ria.ru/20231117/proekty-1909953000.html

Ефимов: в Москве утверждена документация по планировке для 17 проектов КРТ

Ефимов: в Москве утверждена документация по планировке для 17 проектов КРТ - РИА Новости, 17.11.2023

Ефимов: в Москве утверждена документация по планировке для 17 проектов КРТ

Специалисты утвердили документы по 17 проектам развития бывших промзон, которые использовали в Москве неэффективно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Специалисты утвердили документы по 17 проектам развития бывших промзон, которые использовали в Москве неэффективно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что будет построено на указанных территориях свыше 3,7 млн "квадратов" недвижимости на общей площади почти 207 га."Инвестиции в проекты оцениваются более чем в 344 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 13 млрд рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Владимир Ефимов также рассказал, что реализованные проекты обеспечат рабочими местами примерно 42 тыс. человек.Благодаря проекту можно определить возможное функциональное развитие рассматриваемого участка с учетом социально-экономических, экологических и других факторов. Кроме того, проекты помогают понять потребности местных жителей в каких-то конкретных районах.По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках утвержденных проектов планируют возводить современные городские кварталы. По плану построить более 2 млн "квадратов" жилья. Из этого числа около 827 тыс. "квадратов" построят в рамках столичной программы реновации."Построят более 672 тыс. "квадратов" производственных объектов и около 950 тыс. "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости, включая 9 детских садов для более чем 2,2 тыс. воспитанников и шесть школ для 4,7 тыс. учащихся", – подчеркнул руководитель департамента.По его словам, также проектами утверждено строительство 4 объектов здравоохранения, которые смогут работать на 350 посещений в смену, а еще в планах построить 3 объекта дополнительного образования и 2 ФОКа.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил проекты планировки участков бывших промзон "Прожектор" в районе Перово и "Южный порт" в Печатниках.На территории Москвы в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы на месте промзон, которые использовали неэффективно. На этом месте возводят комфортное жилье, дороги, всю необходимую инфраструктуру. В настоящий момент на территории столицы в разной степени готовности находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

https://ria.ru/20231116/promyshlennye_kompleksy-1909675506.html

https://ria.ru/20231011/investkredity-1901853418.html

https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва