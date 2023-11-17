https://ria.ru/20231117/primore-1910054473.html

Число детей, пострадавших в школе в Приморье, возросло до шести

Число детей, пострадавших в школе в Приморье, возросло до шести - РИА Новости, 17.11.2023

Число детей, пострадавших в школе в Приморье, возросло до шести

Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали из-за вылившейся жидкости, предположительно, для электронных сигарет, в школе в Лесозаводске, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:25

2023-11-17T12:25

2023-11-17T12:26

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лесозаводск

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали из-за вылившейся жидкости, предположительно, для электронных сигарет, в школе в Лесозаводске, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в Лесозаводске десятиклассники школы №1 имени П.И. Омельяненко утром на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом, пятерым ученикам потребовалась медицинская помощь. "Установлено, что в фойе первого этажа школы была разлита ароматизированная жидкость, предположительно для электронных сигарет. Шесть человек – один взрослый и пять детей - обратились в центральную городскую больницу Лесозаводска с жалобами на кашель, затрудненное дыхание, головокружение и тошноту. У обратившихся диагностирована аллергическая реакция", - говорится в сообщении. Жидкость изъята и направлена на исследование, инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают школьников и педагогов, информирует ведомство.

https://radiosputnik.ru/20231116/veyp-1909948408.html

лесозаводск

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происшествия, лесозаводск, россия, приморский край