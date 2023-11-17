Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"
© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramПрезентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ
Презентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях региона, передает корреспондент РИА Новости.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят более трети российского алюминия, треть поливинилхлорида (ПВХ) и четвертую часть целлюлозы России. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
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"Сегодня на стадии реализации находятся свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более трех триллионов рублей. За последние три года налоговые отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. На сегодняшний день это свыше 1,7 миллиарда рублей", - сказал во время выступления Кобзев.
Он добавил, что Иркутскую область можно по праву назвать "Золотым звеном России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России. На территории области легко можно разместить несколько европейских государств, отметил губернатор.
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"Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке "Россия", обусловлены вниманием президента РФ Владимира Путина. Среди них - запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, самого крупного в стране. Старт работы комплекса в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка "Ковыкта — Чаянда" построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России", - добавил Кобзев.
Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. Стенд Иркутской области расположен в павильоне №75.