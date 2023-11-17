Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
 
19:08 17.11.2023 (обновлено: 19:17 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html
Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"
Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"
В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:08
2023-11-17T19:17
иркутская область
выставка-форум "россия"
экономика
россия
иркутская область
москва
владимир путин
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909860028_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_5c1e0ace912bef0b2a24e153b98580c2.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях региона, передает корреспондент РИА Новости. В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят более трети российского алюминия, треть поливинилхлорида (ПВХ) и четвертую часть целлюлозы России. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. "Сегодня на стадии реализации находятся свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более трех триллионов рублей. За последние три года налоговые отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. На сегодняшний день это свыше 1,7 миллиарда рублей", - сказал во время выступления Кобзев. Он добавил, что Иркутскую область можно по праву назвать "Золотым звеном России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России. На территории области легко можно разместить несколько европейских государств, отметил губернатор. "Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке "Россия", обусловлены вниманием президента РФ Владимира Путина. Среди них - запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, самого крупного в стране. Старт работы комплекса в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка "Ковыкта — Чаянда" построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России", - добавил Кобзев. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. Стенд Иркутской области расположен в павильоне №75.
https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html
https://ria.ru/20231104/priangare-1907447712.html
россия
иркутская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909860028_34:0:1170:852_1920x0_80_0_0_89e90bee03258f26b82d1a8f1431531c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", экономика, россия, иркутская область, москва, владимир путин, игорь кобзев
Иркутская область, Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Иркутская область, Москва, Владимир Путин, Игорь Кобзев

Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"

© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramПрезентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ
Презентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Правительство Иркутской области/Telegram
Презентация интерактивного стенда Иркутской области на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях региона, передает корреспондент РИА Новости.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят более трети российского алюминия, треть поливинилхлорида (ПВХ) и четвертую часть целлюлозы России. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Приангарье подпишет более десяти соглашений на выставке "Россия"
Вчера, 15:27
«
"Сегодня на стадии реализации находятся свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более трех триллионов рублей. За последние три года налоговые отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. На сегодняшний день это свыше 1,7 миллиарда рублей", - сказал во время выступления Кобзев.
Он добавил, что Иркутскую область можно по праву назвать "Золотым звеном России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России. На территории области легко можно разместить несколько европейских государств, отметил губернатор.
«
"Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке "Россия", обусловлены вниманием президента РФ Владимира Путина. Среди них - запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, самого крупного в стране. Старт работы комплекса в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка "Ковыкта — Чаянда" построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России", - добавил Кобзев.
Международная выставка-форум Россия
Кобзев открыл экспозицию Приангарья на выставке "Россия"
4 ноября, 15:53
Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. Стенд Иркутской области расположен в павильоне №75.
 
Иркутская областьВыставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияИркутская областьМоскваВладимир ПутинИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала