https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html

Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"

Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023

Губернатор Приангарья рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"

В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:08

2023-11-17T19:08

2023-11-17T19:17

иркутская область

выставка-форум "россия"

экономика

россия

иркутская область

москва

владимир путин

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909860028_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_5c1e0ace912bef0b2a24e153b98580c2.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках открытия Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал о достижениях региона, передает корреспондент РИА Новости. В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят более трети российского алюминия, треть поливинилхлорида (ПВХ) и четвертую часть целлюлозы России. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. "Сегодня на стадии реализации находятся свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более трех триллионов рублей. За последние три года налоговые отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. На сегодняшний день это свыше 1,7 миллиарда рублей", - сказал во время выступления Кобзев. Он добавил, что Иркутскую область можно по праву назвать "Золотым звеном России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России. На территории области легко можно разместить несколько европейских государств, отметил губернатор. "Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке "Россия", обусловлены вниманием президента РФ Владимира Путина. Среди них - запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, самого крупного в стране. Старт работы комплекса в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка "Ковыкта — Чаянда" построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России", - добавил Кобзев. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. Стенд Иркутской области расположен в павильоне №75.

https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html

https://ria.ru/20231104/priangare-1907447712.html

россия

иркутская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", экономика, россия, иркутская область, москва, владимир путин, игорь кобзев