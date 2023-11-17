https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html

Приангарье подпишет более десяти соглашений на выставке "Россия"

Приангарье подпишет более десяти соглашений на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023

Приангарье подпишет более десяти соглашений на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" 17 ноября будут подписаны 13 соглашений о сотрудничестве, одно из них (с "Роскосмосом") касается использования космических... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:27

2023-11-17T15:27

2023-11-17T15:27

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" 17 ноября будут подписаны 13 соглашений о сотрудничестве, одно из них (с "Роскосмосом") касается использования космических технологий для развития Иркутской области, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Соглашение о сотрудничестве заключили на выставке-форуме "Россия" правительство Иркутской области и Государственная корпорация "Роскосмос". Свои подписи под документом поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Юрий Борисов. По словам Игоря Кобзева, предметом соглашения является сотрудничество в целях социально-экономического и инновационного развития Иркутской области. Стороны договорились о совместном решении вопросов, связанных с использованием результатов космической деятельности, повышением престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики. На основе соглашения на территории региона будут применяться и апробироваться российские технические средства и технологии в области космической деятельности. Например, данные систем дистанционного зондирования Земли из космоса, продукты и услуги на их основе, информацию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Еще одно перспективное направление – это внедрение тематических сервисов, реализованных в проекте "Цифровая земля". Они позволяют производить мониторинг строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования минеральных, земельных, водных и лесных ресурсов и многое другое. "На ВДНХ 17 ноября планируется подписать 13 документов о сотрудничестве, среди них соглашения в сфере культуры, информационных технологий, а также о реализации инвестиционных проектов", - сообщил Игорь Кобзев. В рамках деловой и образовательной программы на площадке форума состоятся различные мероприятия, экспертные клубы, кейс-сессии. В частности, правительство Иркутской области организует два заседания экспертного клуба. В рамках первой секции обсудят механизмы повышения качества жизни населения, в том числе с помощью оказания социальных услуг. На второй секции участники в формате круглого стола обсудят тему кадрового потенциала как ключевого фактора развития экономики.

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

https://ria.ru/20230906/modernizatsiya-1894516982.html

иркутская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, игорь кобзев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос