https://ria.ru/20231117/premiya-1910123141.html
Премию "Звезда Дальнего Востока" вручат за поддержку спецоперации
Премию "Звезда Дальнего Востока" вручат за поддержку спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023
Премию "Звезда Дальнего Востока" вручат за поддержку спецоперации
Впервые за время проведения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", которой награждали внесших значительный вклад в развитие ДФО компании и людей, РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:14
2023-11-17T16:14
2023-11-17T16:14
надежные люди
дальний восток
юрий трутнев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Впервые за время проведения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", которой награждали внесших значительный вклад в развитие ДФО компании и людей, лауреатами станут наиболее активно включившиеся в работу на победу России в спецоперации, сообщили в пресс-службе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что торжественная церемония вручения пятой общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" пройдёт 7 декабря, в этом году изменился формат премии - основная тема связана с поддержкой специальной военной операции. "Идет специальная военная операция. Нормализация жизни на освобождённых территориях – задача всего нашего общества, жителей всей нашей страны. Регионы Дальнего Востока отвечают за восстановление девяти населённых пунктов и двух районов Донецкой Народной Республики. Новый формат премии "Звезда Дальнего Востока" позволяет поблагодарить тех, кто активно включится в эту работу и помогает нашей общей Победе", – приводятся в сообщении слова Трутнева. Уточняется, что лауреаты будут награждены в пяти номинациях: "Все для победы", "Вузы для СВО", "Красная строка", "Волонтерство", "Новаторство". Премия "Звезда Дальнего Востока" проводится при поддержке аппарата полпреда в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев
Надежные люди, Дальний Восток, Юрий Трутнев
Премию "Звезда Дальнего Востока" вручат за поддержку спецоперации
Премию "Звезда Дальнего Востока" впервые вручат за поддержку спецоперации
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Впервые за время проведения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", которой награждали внесших значительный вклад в развитие ДФО компании и людей, лауреатами станут наиболее активно включившиеся в работу на победу России в спецоперации, сообщили в пресс-службе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Отмечается, что торжественная церемония вручения пятой общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" пройдёт 7 декабря, в этом году изменился формат премии - основная тема связана с поддержкой специальной военной операции.
"Идет специальная военная операция. Нормализация жизни на освобождённых территориях – задача всего нашего общества, жителей всей нашей страны. Регионы Дальнего Востока
отвечают за восстановление девяти населённых пунктов и двух районов Донецкой Народной Республики
. Новый формат премии "Звезда Дальнего Востока" позволяет поблагодарить тех, кто активно включится в эту работу и помогает нашей общей Победе", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Уточняется, что лауреаты будут награждены в пяти номинациях: "Все для победы", "Вузы для СВО", "Красная строка", "Волонтерство", "Новаторство".
Премия "Звезда Дальнего Востока" проводится при поддержке аппарата полпреда в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
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