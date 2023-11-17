https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html

США не требуют от Израиля прекращения огня в Газе, заявили в Палестине

США не требуют от Израиля прекращения огня в Газе, заявили в Палестине - РИА Новости, 17.11.2023

США не требуют от Израиля прекращения огня в Газе, заявили в Палестине

США до сих пор не отвечают на призывы Палестинской национальной администрации о прекращении Израилем огня в секторе Газа, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:20

2023-11-17T16:20

2023-11-17T16:20

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. США до сих пор не отвечают на призывы Палестинской национальной администрации о прекращении Израилем огня в секторе Газа, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш. По словам палестинского политика, единственная сторона, которая "способна заставить Израиль прекратить огонь – это США". Он отметил, что ПНА работает со всеми международными сторонами, но "все они имеют влияние на Израиль намного меньше, чем США". "Весь мир требует прекращения огня, но один Израиль вместе с США не хотят этого. До сих пор США не отвечает на наши призывы о прекращении огня", - сказал аль-Хаббаш. Он отметил, что палестинцам и поддерживающим их странам и организациям необходимо продолжать оказывать давление на тех, кто принимает решения в Вашингтоне.

https://ria.ru/20231116/palestina-1909882593.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году