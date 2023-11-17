https://ria.ru/20231117/prank-1910087120.html
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш - РИА Новости, 17.11.2023
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал РИА Новости, что они с Лексусом (Алексей Столяров) собираются разыграть одного из немецких политиков, а... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:24
2023-11-17T14:24
2023-11-17T14:24
технологии
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814738445_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a5327abe9ae2b2ac7ba2383476841147.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал РИА Новости, что они с Лексусом (Алексей Столяров) собираются разыграть одного из немецких политиков, а также отметил, что они с коллегой готовы прочитать инструкции зарубежным чиновникам о том, как не попасть к ним на удочку. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника. "С немцами у нас будет, думаю, что скоро, с одним из немецких политиков, наверное, в декабре какой-то пранк. И проверим их службу безопасности", - рассказал Кузнецов РИА Новости. Он отметил, что инструкции по недопущению пранка не всегда помогают. "Так что, думаю, ничего страшного здесь нет, и мы сами можем (дать им инструкции - ред.). Им проще нас пригласить хотя бы по видеосвязи - мы бы им прочитали инструкции, что надо делать. Но они почему-то боятся тоже нас приглашать, потому что, наверное, думают, что везде над ними будут смеяться и издеваться. Такие спецслужбы, видимо, в этих странах работают, такие печальные спецслужбы, что для них даже от двух частных лиц защититься - это большая проблема", - сказал пранкер. Он уточнил, что ранее британские спецслужбы тоже уведомляли европейских политиков о подобной угрозе. "На самом деле это история не новая, потому что, когда у нас был пранк с премьер-министром Италии, вот буквально пару недель назад, вскрылась очень интересная деталь о том, что британские спецслужбы уже уведомляли европейских коллег, различных там министров и прочих, о том, что есть такая угроза со стороны двух известных российских пранкеров", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что складывается впечатление, что они с Лексусом угрожают конституционному строю Германии. "Получается, что мы уже угроза национальной безопасности и Великобритании, и Германии. Причем же немецкие СМИ, вот газета Bild пишет, что это не просто спецслужба Германии предупреждает, а специальная служба по защите конституционного строя. То есть такое впечатление, что мы угрожаем уже конституционному строю Германии, практически существованию этой страны (угрожают - ред.) два человека, ставят под угрозу существование Германии. Это очень смешно, конечно, выглядит. Если они считают нас подобной угрозой страшной, то мне страшно за их вооруженные силы и вообще систему безопасности, что же она из себя представляет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231109/rozygrysh-1908387202.html
https://ria.ru/20231105/rozygrysh-1907597097.html
https://ria.ru/20231019/prank-1903761466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Технологии, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш
Вован и Лексус предложили научить западных политиков не попадаться на пранки
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал РИА Новости, что они с Лексусом (Алексей Столяров) собираются разыграть одного из немецких политиков, а также отметил, что они с коллегой готовы прочитать инструкции зарубежным чиновникам о том, как не попасть к ним на удочку.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
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"С немцами у нас будет, думаю, что скоро, с одним из немецких политиков, наверное, в декабре какой-то пранк. И проверим их службу безопасности", - рассказал Кузнецов РИА Новости.
Он отметил, что инструкции по недопущению пранка не всегда помогают. "Так что, думаю, ничего страшного здесь нет, и мы сами можем (дать им инструкции - ред.). Им проще нас пригласить хотя бы по видеосвязи - мы бы им прочитали инструкции, что надо делать. Но они почему-то боятся тоже нас приглашать, потому что, наверное, думают, что везде над ними будут смеяться и издеваться. Такие спецслужбы, видимо, в этих странах работают, такие печальные спецслужбы, что для них даже от двух частных лиц защититься - это большая проблема", - сказал пранкер.
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Он уточнил, что ранее британские спецслужбы тоже уведомляли европейских политиков о подобной угрозе. "На самом деле это история не новая, потому что, когда у нас был пранк с премьер-министром Италии
, вот буквально пару недель назад, вскрылась очень интересная деталь о том, что британские спецслужбы уже уведомляли европейских коллег, различных там министров и прочих, о том, что есть такая угроза со стороны двух известных российских пранкеров", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что складывается впечатление, что они с Лексусом угрожают конституционному строю Германии
. "Получается, что мы уже угроза национальной безопасности и Великобритании
, и Германии. Причем же немецкие СМИ, вот газета Bild пишет, что это не просто спецслужба Германии предупреждает, а специальная служба по защите конституционного строя. То есть такое впечатление, что мы угрожаем уже конституционному строю Германии, практически существованию этой страны (угрожают - ред.) два человека, ставят под угрозу существование Германии. Это очень смешно, конечно, выглядит. Если они считают нас подобной угрозой страшной, то мне страшно за их вооруженные силы и вообще систему безопасности, что же она из себя представляет", - сказал собеседник агентства.
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