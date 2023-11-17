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В Ереване потушили пожар в здании химфака университета
В Ереване потушили пожар в здании химфака университета - РИА Новости, 17.11.2023
В Ереване потушили пожар в здании химфака университета
Пожар, возникший в пятницу в результате взрыва в здании химического факультета Ереванского государственного университета, потушен, специалисты вредных веществ в РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:35
2023-11-17T11:35
2023-11-17T11:35
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Пожар, возникший в пятницу в результате взрыва в здании химического факультета Ереванского государственного университета, потушен, специалисты вредных веществ в воздухе не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД Армении. Отмечается, что информация о взрыве и пожаре в подвальном помещении химического факультета ЕГУ поступила в 8.37 мск. "Помещение, где произошел взрыв, предназначено для компрессорной станции и служит раздевалкой для сотрудников. На соседнем складе химикатов пожара не было. Специалисты-химики опасных газов в воздухе обнаружили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД. На месте работали пожарные-спасатели, группа мониторинга радиологической, химической и биологической обстановки. "В результате происшествия один из сотрудников (Ереванского госуниверситета - ред.) скончался на месте, три человека доставлены в больницу, в том числе сотрудник патрульной службы, отравившийся дымом... Пожар был локализован в 10.11 (9.11 мск), потушен в 10.23 (9.23 мск)", - отмечается в сообщении. Между тем в пресс-службе ЕГУ заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате перепада напряжения в электросети.
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в мире, ереван, армения
В Ереване потушили пожар в здании химфака университета
В Ереване потушили пожар в здании ЕГУ, вредных веществ в воздухе нет
ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Пожар, возникший в пятницу в результате взрыва в здании химического факультета Ереванского государственного университета, потушен, специалисты вредных веществ в воздухе не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Отмечается, что информация о взрыве и пожаре в подвальном помещении химического факультета ЕГУ поступила в 8.37 мск. "Помещение, где произошел взрыв, предназначено для компрессорной станции и служит раздевалкой для сотрудников. На соседнем складе химикатов пожара не было. Специалисты-химики опасных газов в воздухе обнаружили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
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На месте работали пожарные-спасатели, группа мониторинга радиологической, химической и биологической обстановки.
"В результате происшествия один из сотрудников (Ереванского госуниверситета - ред.) скончался на месте, три человека доставлены в больницу, в том числе сотрудник патрульной службы, отравившийся дымом... Пожар был локализован в 10.11 (9.11 мск), потушен в 10.23 (9.23 мск)", - отмечается в сообщении.
Между тем в пресс-службе ЕГУ заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате перепада напряжения в электросети.