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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:13
2023-11-17T15:13
2023-11-17T15:13
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1100 военных на Краснолиманском направлении