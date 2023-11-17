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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:13

2023-11-17T15:13

2023-11-17T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф