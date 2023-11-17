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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/poteri-1910100723.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:13
2023-11-17T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1100 военных на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки противника, уничтожила более 1100 военных и 27 единиц техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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