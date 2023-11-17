https://ria.ru/20231117/poteri-1910098917.html

Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.11.2023

Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на Запорожском направлении за неделю отразили три атаки противника, потери ВСУ составили более 425 военнослужащих, два танка и девять... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:06

2023-11-17T15:06

2023-11-17T15:12

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении за неделю отразили три атаки противника, потери ВСУ составили более 425 военнослужащих, два танка и девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области."Общие потери противника на данном направлении за неделю составили более 425 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область