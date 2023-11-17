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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.11.2023

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 33 атаки, противник потерял более 1810 военнослужащих и 63 единицы техники, сообщили в пятницу РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:05

2023-11-17T15:05

2023-11-17T15:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 33 атаки, противник потерял более 1810 военнослужащих и 63 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении "Южной" группировкой войск в течение указанного периода отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 1810-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

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2023

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россия, вооруженные силы украины