Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение
Экс-разведчик Шаффер: ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom.
По его мнению, украинские военные находятся "на грани краха" и Киеву придется подписать капитуляцию.
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"Я полагаю, что если правительство не справится и падет, то это (признают поражение. — Прим. ред.) сделают военные... Хотя военные могут пасть первыми. Вспомните, раньше их армия получала тонны ресурсов — но они заканчиваются", — сказал он.
Как отметил Шаффер, Зеленский "ходит по очень тонкому льду", отменяя выборы на Украине.
"Он и его партия не одержат победу. Люди сыты по горло. Нельзя больше врать своему народу о массовых потерях и никчемных стараниях", — добавил эксперт.
По его словам, Зеленский может попросту сбежать, когда ситуация на поле боя для украинских военных станет еще хуже.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.