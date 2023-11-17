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Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html
Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение
Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение - РИА Новости, 17.11.2023
Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение
ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:15
2023-11-17T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom.По его мнению, украинские военные находятся "на грани краха" и Киеву придется подписать капитуляцию."Я полагаю, что если правительство не справится и падет, то это (признают поражение. — Прим. ред.) сделают военные... Хотя военные могут пасть первыми. Вспомните, раньше их армия получала тонны ресурсов — но они заканчиваются", — сказал он.Как отметил Шаффер, Зеленский "ходит по очень тонкому льду", отменяя выборы на Украине."Он и его партия не одержат победу. Люди сыты по горло. Нельзя больше врать своему народу о массовых потерях и никчемных стараниях", — добавил эксперт.По его словам, Зеленский может попросту сбежать, когда ситуация на поле боя для украинских военных станет еще хуже.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom.
По его мнению, украинские военные находятся "на грани краха" и Киеву придется подписать капитуляцию.
«
"Я полагаю, что если правительство не справится и падет, то это (признают поражение. — Прим. ред.) сделают военные... Хотя военные могут пасть первыми. Вспомните, раньше их армия получала тонны ресурсов — но они заканчиваются", — сказал он.
Как отметил Шаффер, Зеленский "ходит по очень тонкому льду", отменяя выборы на Украине.
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"Он и его партия не одержат победу. Люди сыты по горло. Нельзя больше врать своему народу о массовых потерях и никчемных стараниях", — добавил эксперт.
По его словам, Зеленский может попросту сбежать, когда ситуация на поле боя для украинских военных станет еще хуже.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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