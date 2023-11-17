https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html

Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение

Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение - РИА Новости, 17.11.2023

Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение

ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:15

2023-11-17T01:15

2023-11-17T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861754811_0:59:3069:1785_1920x0_80_0_0_74075d0af9eeab304b91a8d9cb4472af.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут признать поражение в конфликте вместо президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom.По его мнению, украинские военные находятся "на грани краха" и Киеву придется подписать капитуляцию."Я полагаю, что если правительство не справится и падет, то это (признают поражение. — Прим. ред.) сделают военные... Хотя военные могут пасть первыми. Вспомните, раньше их армия получала тонны ресурсов — но они заканчиваются", — сказал он.Как отметил Шаффер, Зеленский "ходит по очень тонкому льду", отменяя выборы на Украине."Он и его партия не одержат победу. Люди сыты по горло. Нельзя больше врать своему народу о массовых потерях и никчемных стараниях", — добавил эксперт.По его словам, Зеленский может попросту сбежать, когда ситуация на поле боя для украинских военных станет еще хуже.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины