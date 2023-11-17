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Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем - РИА Новости, 17.11.2023
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13:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/popravki-1910070166.html
Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем
Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем - РИА Новости, 17.11.2023
Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем
Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министра энергетики республики Виктора Каранкевича на подписание протокола о поправках в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:19
2023-11-17T13:19
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министра энергетики республики Виктора Каранкевича на подписание протокола о поправках в межправсоглашение с РФ о мерах по параллельной работе энергосистем, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Уполномочить министра энергетики Каранкевича Виктора Михайловича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации от 15 марта 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. Министр наделен правом на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров поправки в соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем. В пресс-службе президента поясняли, что проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем. Реализация документа позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем, подчеркивали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908321613.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, белорусская аэс
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Белорусская АЭС

Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министра энергетики республики Виктора Каранкевича на подписание протокола о поправках в межправсоглашение с РФ о мерах по параллельной работе энергосистем, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
"Уполномочить министра энергетики Каранкевича Виктора Михайловича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации от 15 марта 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Министр наделен правом на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров поправки в соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем.
В пресс-службе президента поясняли, что проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем. Реализация документа позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем, подчеркивали в пресс-службе.
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