Россия и Белоруссия подпишут поправки о работе энергосистем
Линии электропередач. Архивное фото
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министра энергетики республики Виктора Каранкевича на подписание протокола о поправках в межправсоглашение с РФ о мерах по параллельной работе энергосистем, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
"Уполномочить министра энергетики Каранкевича Виктора Михайловича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации от 15 марта 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Министр наделен правом на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров поправки в соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем.
В пресс-службе президента поясняли, что проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем. Реализация документа позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем, подчеркивали в пресс-службе.