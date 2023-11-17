https://ria.ru/20231117/pomosch-1910121542.html

Нидерланды сообщили, сколько выделят на военную помощь Украине в 2024 году

Нидерланды сообщили, сколько выделят на военную помощь Украине в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2023

Нидерланды сообщили, сколько выделят на военную помощь Украине в 2024 году

Правительство Нидерландов выделит более 2 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:12

2023-11-17T16:12

2023-11-17T16:37

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ГААГА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Нидерландов выделит более 2 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году, сообщает министерство обороны страны."Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Правительство зарезервировало для этих целей более 2 миллиардов евро на 2024 год", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что эти деньги главным образом предназначены для военной поддержки Киева.Правительство Нидерландов также выделит более 100 миллионов евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины в первые четыре месяца 2024 года, сообщает газета Algemeen Dagblad.По состоянию на октябрь, Нидерланды в этом году уже предоставили Украине военную помощь на сумму 2,1 миллиарда евро. Всего в 2023 году Нидерланды зарезервировали в своем бюджете 2,5 миллиарда евро на военную помощь Киеву.Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Кроме того, как сообщала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Гаага в 2024 году рассчитывает направить Киеву истребители F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909374234.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html

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