Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:46 17.11.2023 (обновлено: 18:06 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/politsiya-1910137272.html
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России - РИА Новости, 17.11.2023
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России
Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:46
2023-11-17T18:06
хорошие новости
общество
россия
калужская область
жуковский район
владимир колокольцев
владислав шапша
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910135507_0:0:1050:590_1920x0_80_0_0_920290b71caa03b03c188f2a13fabd8c.jpg
БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание подполковника полиции и автомобиль "УАЗ Патриот", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Жуковскому району Юлия Андреева одержала победу во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023". Юлии досрочно присвоено очередное звание — подполковник полиции. За победу в конкурсе она получит внедорожник "УАЗ Патриот", — говорится в публикации.К поздравлениям главы региона присоединился министр внутренних дел Владимир Колокольцев."Юлия, мои самые сердечные поздравления! Доверие людей — это действительно самое главное. И своим ответственным трудом вы его по праву заслужили!" — отметил глава ведомства.В прошлом году победителем стал полицейский из Грозного Изнаур Эльбуздукаев, за него проголосовало более 282 тысяч человек. В порядке поощрения Эльбуздукаеву досрочно присвоено очередное специальное звание — подполковник полиции. Также ему вручили статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и автомобиль "УАЗ Патриот". По традиции торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Народный участковый" проводится в День участковых уполномоченных полиции (17 ноября).
https://realty.ria.ru/20231113/konkurs-1909225985.html
россия
калужская область
жуковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910135507_0:0:1050:788_1920x0_80_0_0_fd64710a93f4a5c1310de61dc62a4fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калужская область, жуковский район, владимир колокольцев, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Хорошие новости, Общество, Россия, Калужская область, Жуковский район, Владимир Колокольцев, Владислав Шапша, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России

Сотрудник полиции из Калужской области победила в конкурсе "Народный участковый"

© Владислав Шапша/TelegramСтарший участковый уполномоченный полиции Юлия Андреева
Старший участковый уполномоченный полиции Юлия Андреева
© Владислав Шапша/Telegram
Старший участковый уполномоченный полиции Юлия Андреева
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание подполковника полиции и автомобиль "УАЗ Патриот", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Жуковскому району Юлия Андреева одержала победу во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023". Юлии досрочно присвоено очередное звание — подполковник полиции. За победу в конкурсе она получит внедорожник "УАЗ Патриот", — говорится в публикации.
К поздравлениям главы региона присоединился министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"Юлия, мои самые сердечные поздравления! Доверие людей — это действительно самое главное. И своим ответственным трудом вы его по праву заслужили!" — отметил глава ведомства.
В прошлом году победителем стал полицейский из Грозного Изнаур Эльбуздукаев, за него проголосовало более 282 тысяч человек. В порядке поощрения Эльбуздукаеву досрочно присвоено очередное специальное звание — подполковник полиции. Также ему вручили статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и автомобиль "УАЗ Патриот".
По традиции торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Народный участковый" проводится в День участковых уполномоченных полиции (17 ноября).
Сызранский кремль и церковь Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Стали известны победители конкурса лучших муниципальных практик
13 ноября, 19:16
 
Хорошие новостиОбществоРоссияКалужская областьЖуковский районВладимир КолокольцевВладислав ШапшаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала