https://ria.ru/20231117/politsiya-1910137272.html

Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России

Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России - РИА Новости, 17.11.2023

Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России

Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:46

2023-11-17T16:46

2023-11-17T18:06

хорошие новости

общество

россия

калужская область

жуковский район

владимир колокольцев

владислав шапша

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910135507_0:0:1050:590_1920x0_80_0_0_920290b71caa03b03c188f2a13fabd8c.jpg

БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание подполковника полиции и автомобиль "УАЗ Патриот", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Жуковскому району Юлия Андреева одержала победу во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023". Юлии досрочно присвоено очередное звание — подполковник полиции. За победу в конкурсе она получит внедорожник "УАЗ Патриот", — говорится в публикации.К поздравлениям главы региона присоединился министр внутренних дел Владимир Колокольцев."Юлия, мои самые сердечные поздравления! Доверие людей — это действительно самое главное. И своим ответственным трудом вы его по праву заслужили!" — отметил глава ведомства.В прошлом году победителем стал полицейский из Грозного Изнаур Эльбуздукаев, за него проголосовало более 282 тысяч человек. В порядке поощрения Эльбуздукаеву досрочно присвоено очередное специальное звание — подполковник полиции. Также ему вручили статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и автомобиль "УАЗ Патриот". По традиции торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Народный участковый" проводится в День участковых уполномоченных полиции (17 ноября).

https://realty.ria.ru/20231113/konkurs-1909225985.html

россия

калужская область

жуковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, калужская область, жуковский район, владимир колокольцев, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз)