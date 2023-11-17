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Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России - РИА Новости, 17.11.2023
Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России
Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:46
2023-11-17T16:46
2023-11-17T18:06
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БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции из Калужской области Юлия Андреева победила во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023", за победу она досрочно получила звание подполковника полиции и автомобиль "УАЗ Патриот", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Жуковскому району Юлия Андреева одержала победу во всероссийском конкурсе "Народный участковый — 2023". Юлии досрочно присвоено очередное звание — подполковник полиции. За победу в конкурсе она получит внедорожник "УАЗ Патриот", — говорится в публикации.К поздравлениям главы региона присоединился министр внутренних дел Владимир Колокольцев."Юлия, мои самые сердечные поздравления! Доверие людей — это действительно самое главное. И своим ответственным трудом вы его по праву заслужили!" — отметил глава ведомства.В прошлом году победителем стал полицейский из Грозного Изнаур Эльбуздукаев, за него проголосовало более 282 тысяч человек. В порядке поощрения Эльбуздукаеву досрочно присвоено очередное специальное звание — подполковник полиции. Также ему вручили статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и автомобиль "УАЗ Патриот". По традиции торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Народный участковый" проводится в День участковых уполномоченных полиции (17 ноября).
https://realty.ria.ru/20231113/konkurs-1909225985.html
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Сотрудник полиции из Калужской области стала лучшим участковым России
Сотрудник полиции из Калужской области победила в конкурсе "Народный участковый"