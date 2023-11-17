https://ria.ru/20231117/politika-1910185107.html

Путин заявил, что в политике есть элементы творчества

Путин заявил, что в политике есть элементы творчества - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что в политике есть элементы творчества

В политике есть элементы творчества, нужно обладать интуицией, но все-таки там больше прагматизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023

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2023-11-17T20:11

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. В политике есть элементы творчества, нужно обладать интуицией, но все-таки там больше прагматизма, заявил президент России Владимир Путин. "В политике тоже нужно основываться на серьезных объективных данных, потому что что-то планировать и делать с кондачка - это бессмысленно, вредно и опасно. Но и здесь нужно обладать какой-то интуицией, чувствовать, как будут складываться отношения между странами, людьми, каковы будут тенденции развития по отдельным направлениям. То есть здесь есть элементы какого-то творчества, но все-таки здесь больше прагматизма", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Президент рассказал, что его друзья, которые добились очень высоких достижений, говорят, что даже музыка очень тесно связана с математикой, потому что там все нужно считать. "Я думаю, что и в основе изобразительного творчества тоже лежат какие-то законы объективного характера. То есть и в творчестве всегда есть вещи, которые основаны на каких-то научных достижениях, на принципах научных. Но основываясь на этих принципах, человек творческого склада, конечно, добивается уникальных результатов, именно вкладывая в то, что он делает что-то новое, облекая это в такие формы, которые задевают самые сокровенные струны человеческой души, человеческого сердца", - отметил он.

https://ria.ru/20231107/putin-1907905682.html

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россия, владимир путин, политика