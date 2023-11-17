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Путин заявил, что в политике есть элементы творчества - РИА Новости, 17.11.2023
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20:11 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/politika-1910185107.html
Путин заявил, что в политике есть элементы творчества
Путин заявил, что в политике есть элементы творчества - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что в политике есть элементы творчества
В политике есть элементы творчества, нужно обладать интуицией, но все-таки там больше прагматизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:11
2023-11-17T20:11
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. В политике есть элементы творчества, нужно обладать интуицией, но все-таки там больше прагматизма, заявил президент России Владимир Путин. "В политике тоже нужно основываться на серьезных объективных данных, потому что что-то планировать и делать с кондачка - это бессмысленно, вредно и опасно. Но и здесь нужно обладать какой-то интуицией, чувствовать, как будут складываться отношения между странами, людьми, каковы будут тенденции развития по отдельным направлениям. То есть здесь есть элементы какого-то творчества, но все-таки здесь больше прагматизма", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Президент рассказал, что его друзья, которые добились очень высоких достижений, говорят, что даже музыка очень тесно связана с математикой, потому что там все нужно считать. "Я думаю, что и в основе изобразительного творчества тоже лежат какие-то законы объективного характера. То есть и в творчестве всегда есть вещи, которые основаны на каких-то научных достижениях, на принципах научных. Но основываясь на этих принципах, человек творческого склада, конечно, добивается уникальных результатов, именно вкладывая в то, что он делает что-то новое, облекая это в такие формы, которые задевают самые сокровенные струны человеческой души, человеческого сердца", - отметил он.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что в политике есть элементы творчества

Путин: в политике есть элементы творчества, но все-таки больше прагматизма

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. В политике есть элементы творчества, нужно обладать интуицией, но все-таки там больше прагматизма, заявил президент России Владимир Путин.
"В политике тоже нужно основываться на серьезных объективных данных, потому что что-то планировать и делать с кондачка - это бессмысленно, вредно и опасно. Но и здесь нужно обладать какой-то интуицией, чувствовать, как будут складываться отношения между странами, людьми, каковы будут тенденции развития по отдельным направлениям. То есть здесь есть элементы какого-то творчества, но все-таки здесь больше прагматизма", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Президент рассказал, что его друзья, которые добились очень высоких достижений, говорят, что даже музыка очень тесно связана с математикой, потому что там все нужно считать. "Я думаю, что и в основе изобразительного творчества тоже лежат какие-то законы объективного характера. То есть и в творчестве всегда есть вещи, которые основаны на каких-то научных достижениях, на принципах научных. Но основываясь на этих принципах, человек творческого склада, конечно, добивается уникальных результатов, именно вкладывая в то, что он делает что-то новое, облекая это в такие формы, которые задевают самые сокровенные струны человеческой души, человеческого сердца", - отметил он.
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