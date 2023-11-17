https://ria.ru/20231117/pokazateli-1910161078.html

Ефимов: в столице отмечен рост важных социально-экономических показателей

Ефимов: в столице отмечен рост важных социально-экономических показателей - РИА Новости, 17.11.2023

Ефимов: в столице отмечен рост важных социально-экономических показателей

На территории столицы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:12

2023-11-17T18:12

2023-11-17T18:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На территории столицы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет Москвы, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Такое заявление заммэра прозвучало на заседании коллегии УФНС России по Москве в четверг. Ефимов отметил, что одним из важных результатов работы ведомства является сохранение инвестиционной активности на территории мегаполиса. За первые шесть месяцев текущего года вложения в основной капитал составили более 2,2 трлн руб. Этот показатель на 5% больше такого же периода прошлого года."Высокие результаты показала обрабатывающая промышленность: объем производства за январь – сентябрь увеличился на 15,1%. При этом в Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 0,32%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, экономическая стабильность и рост деловой активности позволяет с уверенностью смотреть вперед, а также заниматься формированием сбалансированного бюджета, который устойчив к вызовам из вне.Заммэра подчеркнул, что благодаря стабильной положительной динамике по росту налоговых доходов можно будет выполнить все обязательства по соцсфере, которые взял на себя город.Речь идет об ускорении темпов реновации более чем в 2 раза, это поручение было получено от столичного градоначальника Сергея Собянина. Еще перед правительством столицы стоит задача строить, модернизировать и ремонтировать соцобъекты, объекты культурного наследия и так далее. Кроме того, указанная тенденция позволит быстрее строить Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки столичной подземки, а еще благоустраивать городскую среду и расширять ИИ в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства.Ранее Ефимов сообщал, что самозанятые перечислили в бюджет города 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход в первые 6 месяцев 2023 года, что на 36% превышает аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20231117/rudnevo-1910098153.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)