https://ria.ru/20231117/pogoda-1910041989.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:44

2023-11-17T11:44

2023-11-17T11:44

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 11.00 19 ноября.

https://ria.ru/20231117/pogoda-1910002671.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода