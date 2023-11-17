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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.11.2023
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11:44 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/pogoda-1910041989.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:44
2023-11-17T11:44
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 11.00 19 ноября.
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 11.00 19 ноября.
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Вчера, 08:55
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПогода
 
 
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