https://ria.ru/20231117/pogoda-1910002671.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:55
2023-11-17T08:55
2023-11-17T08:55
общество
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице ноль - минус 2, по области ноль - минус 5. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти до 752 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается небольшой снег, гололедица и не выше нуля
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице ноль - минус 2, по области ноль - минус 5. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По её словам, атмосферное давление будет расти до 752 миллиметров ртутного столба.
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