https://ria.ru/20231117/pogoda-1910002671.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:55

2023-11-17T08:55

2023-11-17T08:55

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904655338_0:298:3110:2047_1920x0_80_0_0_85ef3781c77de3df1fa8a4e267a75166.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице ноль - минус 2, по области ноль - минус 5. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти до 752 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва