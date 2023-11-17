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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.11.2023
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08:55 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/pogoda-1910002671.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:55
2023-11-17T08:55
общество
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице ноль - минус 2, по области ноль - минус 5. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти до 752 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается небольшой снег, гололедица и не выше нуля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице ноль - минус 2, по области ноль - минус 5. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По её словам, атмосферное давление будет расти до 752 миллиметров ртутного столба.
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