https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html
В Подмосковье оснастили 38 детских школ искусств
В Подмосковье оснастили 38 детских школ искусств - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье оснастили 38 детских школ искусств
Всего в рамках реализации федеральной и региональной программ в этом году в Подмосковье оснащены 38 детских школ искусств (ДШИ), сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:21
2023-11-17T13:21
2023-11-17T13:56
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Всего в рамках реализации федеральной и региональной программ в этом году в Подмосковье оснащены 38 детских школ искусств (ДШИ), сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "В рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в этом году была оснащена 21 детская школа искусств в 12 городских округах, а в рамках национального проекта – 17 ДШИ в 15 городских округах", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди приобретений оказались рояли, пианино, баяны, аккордеоны, деревянные и медные музыкальные инструменты, пюпитры, микрофоны и многое другое. Инструменты и инвентарь отправились в Балашиху, Богородский, Воскресенск, Дубну, Жуковский, Красногорск, Лобню, Лосино-Петровский, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Протвино, Пушкинский, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Химки и Шатуру, сообщили в ведомстве. Общий объем финансирования в рамках федеральной и региональной программ составил свыше 370 миллионов рублей, добавили в Минкультуры региона.
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908424694.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), воскресенск, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Балашиха
В Подмосковье оснастили 38 детских школ искусств
По двум программам в Подмосковье оснастили 38 детских школ искусств