https://ria.ru/20231117/podderzhka-1910124704.html

"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС

"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС - РИА Новости, 17.11.2023

"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС

У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования Украины из-за отсутствия успехов у ВСУ и усталости от затяжного конфликта, пишет китайская... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:19

2023-11-17T16:19

2023-11-17T16:19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования Украины из-за отсутствия успехов у ВСУ и усталости от затяжного конфликта, пишет китайская газета Global Times."В последнее время становится ясно, что Европа устала от украинского кризиса. Это проявляется как в виде ее сокращающихся возможностях поддерживать Киев, так и в снижении уровня общественного одобрения этой помощи", — отметило издание.Западу не удалось добиться поставленной цели, поражения России, поэтому его позиция относительно конфликта на Украине стала меняться, говорится в материале. Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Все это создает серьезные трудности для Киева, подчеркнули в публикации."Теперь проблема заключается в том, откуда Зеленскому взять оружие для ВСУ. Сделать это будет нелегко, потому что в мире лишь несколько стран обладают требуемыми производственными мощностями", — подытожили в статье.Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231117/kompanii-1910024964.html

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украина

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в мире, украина, европа, киев, борис писториус, вооруженные силы украины