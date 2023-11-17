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"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС - РИА Новости, 17.11.2023
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16:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/podderzhka-1910124704.html
"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС
"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС - РИА Новости, 17.11.2023
"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС
У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования Украины из-за отсутствия успехов у ВСУ и усталости от затяжного конфликта, пишет китайская... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:19
2023-11-17T16:19
в мире
украина
европа
киев
борис писториус
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования Украины из-за отсутствия успехов у ВСУ и усталости от затяжного конфликта, пишет китайская газета Global Times."В последнее время становится ясно, что Европа устала от украинского кризиса. Это проявляется как в виде ее сокращающихся возможностях поддерживать Киев, так и в снижении уровня общественного одобрения этой помощи", — отметило издание.Западу не удалось добиться поставленной цели, поражения России, поэтому его позиция относительно конфликта на Украине стала меняться, говорится в материале. Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Все это создает серьезные трудности для Киева, подчеркнули в публикации."Теперь проблема заключается в том, откуда Зеленскому взять оружие для ВСУ. Сделать это будет нелегко, потому что в мире лишь несколько стран обладают требуемыми производственными мощностями", — подытожили в статье.Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231117/kompanii-1910024964.html
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в мире, украина, европа, киев, борис писториус, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Киев, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
"Будет нелегко": СМИ раскрыли, какой удар в спину получила Украина от ЕС

Global Times: у ЕС сокращаются возможности для поддержки Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования Украины из-за отсутствия успехов у ВСУ и усталости от затяжного конфликта, пишет китайская газета Global Times.
"В последнее время становится ясно, что Европа устала от украинского кризиса. Это проявляется как в виде ее сокращающихся возможностях поддерживать Киев, так и в снижении уровня общественного одобрения этой помощи", — отметило издание.
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"Заберут Украину": в США рассказали о неожиданной угрозе Киеву
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Западу не удалось добиться поставленной цели, поражения России, поэтому его позиция относительно конфликта на Украине стала меняться, говорится в материале. Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Все это создает серьезные трудности для Киева, подчеркнули в публикации.
"Теперь проблема заключается в том, откуда Зеленскому взять оружие для ВСУ. Сделать это будет нелегко, потому что в мире лишь несколько стран обладают требуемыми производственными мощностями", — подытожили в статье.
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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