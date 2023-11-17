Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО
Булгаков: семьи жителей Щелково, служащих в зоне СВО, получат поддержку
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоГлава городского округа Щелково Андрей Булгаков
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков.
Он встретился с Виталием и Сергеем Банниковыми - отцом и сыном, которые пришли в щелковский военкомат для заключения контракта с министерством обороны и последующей службы в зоне СВО. Банниковы будут служить в элитном полку Московской области.
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"Это пример патриотизма, который воспитывается в семье и передается из поколения в поколение. Достойный поступок отца и сына, которые вместе решили встать на защиту Отечества. Наши воины могут спокойно нести службу, зная, что мы сделаем все, чтобы семья была обеспечена всем необходимым", — привели слова Булгакова в пресс-службе городского округа.
Виталий Банников родом из Челябинска. С 2000 года работает учителем физкультуры в щелковской гимназии №2. На время службы его должность в школе останется за ним, а обязанности распределят между коллегами. "Сын принял решение, а я его поддержал. Всем желаем, чтобы был мир над головой, а нам — удачи", — сказал он.