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Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023
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10:43 17.11.2023 (обновлено: 12:26 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/podderzhka-1910025558.html
Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО
Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023
Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО
Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:43
2023-11-17T12:26
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сво
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков. Он встретился с Виталием и Сергеем Банниковыми - отцом и сыном, которые пришли в щелковский военкомат для заключения контракта с министерством обороны и последующей службы в зоне СВО. Банниковы будут служить в элитном полку Московской области. &quot;Это пример патриотизма, который воспитывается в семье и передается из поколения в поколение. Достойный поступок отца и сына, которые вместе решили встать на защиту Отечества. Наши воины могут спокойно нести службу, зная, что мы сделаем все, чтобы семья была обеспечена всем необходимым&quot;, — привели слова Булгакова в пресс-службе городского округа.Виталий Банников родом из Челябинска. С 2000 года работает учителем физкультуры в щелковской гимназии №2. На время службы его должность в школе останется за ним, а обязанности распределят между коллегами. "Сын принял решение, а я его поддержал. Всем желаем, чтобы был мир над головой, а нам — удачи", — сказал он.
https://ria.ru/20230810/schelkovo-1889266903.html
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щелково, сво
Щелково, СВО
Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО

Булгаков: семьи жителей Щелково, служащих в зоне СВО, получат поддержку

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоГлава городского округа Щелково Андрей Булгаков
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков.
Он встретился с Виталием и Сергеем Банниковыми - отцом и сыном, которые пришли в щелковский военкомат для заключения контракта с министерством обороны и последующей службы в зоне СВО. Банниковы будут служить в элитном полку Московской области.
«

"Это пример патриотизма, который воспитывается в семье и передается из поколения в поколение. Достойный поступок отца и сына, которые вместе решили встать на защиту Отечества. Наши воины могут спокойно нести службу, зная, что мы сделаем все, чтобы семья была обеспечена всем необходимым", — привели слова Булгакова в пресс-службе городского округа.

Виталий Банников родом из Челябинска. С 2000 года работает учителем физкультуры в щелковской гимназии №2. На время службы его должность в школе останется за ним, а обязанности распределят между коллегами. "Сын принял решение, а я его поддержал. Всем желаем, чтобы был мир над головой, а нам — удачи", — сказал он.
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