https://ria.ru/20231117/podderzhka-1910025558.html

Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО

Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023

Булгаков рассказал о поддержке семей жителей Щелково, служащих в зоне СВО

Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:43

2023-11-17T10:43

2023-11-17T12:26

щелково

сво

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьям жителей Щелково, отправляющихся на службу в зону СВО, будет оказана поддержка, заявил глава городского округа Андрей Булгаков. Он встретился с Виталием и Сергеем Банниковыми - отцом и сыном, которые пришли в щелковский военкомат для заключения контракта с министерством обороны и последующей службы в зоне СВО. Банниковы будут служить в элитном полку Московской области. "Это пример патриотизма, который воспитывается в семье и передается из поколения в поколение. Достойный поступок отца и сына, которые вместе решили встать на защиту Отечества. Наши воины могут спокойно нести службу, зная, что мы сделаем все, чтобы семья была обеспечена всем необходимым", — привели слова Булгакова в пресс-службе городского округа.Виталий Банников родом из Челябинска. С 2000 года работает учителем физкультуры в щелковской гимназии №2. На время службы его должность в школе останется за ним, а обязанности распределят между коллегами. "Сын принял решение, а я его поддержал. Всем желаем, чтобы был мир над головой, а нам — удачи", — сказал он.

https://ria.ru/20230810/schelkovo-1889266903.html

щелково

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щелково, сво