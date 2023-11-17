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Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой - РИА Новости, 17.11.2023
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22:10 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/peskoy-1910201033.html
Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой
Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой - РИА Новости, 17.11.2023
Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой
Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь, с точки зрения Москвы это большая... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:10
2023-11-17T22:10
финляндия
россия
в мире
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь, с точки зрения Москвы это большая ошибка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых финским кабмином КПП прекратятся 18 ноября. "Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", - заявил Песков, комментируя шаги Финляндии по закрытию КПП. Представитель Кремля отметил, что у России "всегда были феноменальные отношения с финнами: взаимовыгодные, взаимоуважительные", было взаимное понимание друг друга. Он подчеркнул, что можно "только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений".
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финляндия, россия, в мире, москва, дмитрий песков
Финляндия, Россия, В мире, Москва, Дмитрий Песков
Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой

Песков: Финляндия выбрала путь конфронтации с Россией, повода для этого не было

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь, с точки зрения Москвы это большая ошибка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых финским кабмином КПП прекратятся 18 ноября.
«
"Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", - заявил Песков, комментируя шаги Финляндии по закрытию КПП.
Представитель Кремля отметил, что у России "всегда были феноменальные отношения с финнами: взаимовыгодные, взаимоуважительные", было взаимное понимание друг друга.
Он подчеркнул, что можно "только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений".
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