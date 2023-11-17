https://ria.ru/20231117/peskoy-1910201033.html

Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой

Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой - РИА Новости, 17.11.2023

Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой

Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь, с точки зрения Москвы это большая... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:10

2023-11-17T22:10

2023-11-17T22:10

финляндия

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в мире

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дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь, с точки зрения Москвы это большая ошибка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых финским кабмином КПП прекратятся 18 ноября. "Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", - заявил Песков, комментируя шаги Финляндии по закрытию КПП. Представитель Кремля отметил, что у России "всегда были феноменальные отношения с финнами: взаимовыгодные, взаимоуважительные", было взаимное понимание друг друга. Он подчеркнул, что можно "только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений".

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, в мире, москва, дмитрий песков