https://ria.ru/20231117/peregovory-1910204085.html
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.11.2023
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности
Украина и Германия начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:54
2023-11-17T22:54
2023-11-17T23:25
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина и Германия начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. "Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Уточняется, что украинскую переговорную группу возглавил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква. По данным офиса, Германия присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры. В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7, германия, цены на нефть, вильнюс
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Германия, Цены на нефть, Вильнюс
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности
Украина заявила, что начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности