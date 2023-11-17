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Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.11.2023
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22:54 17.11.2023 (обновлено: 23:25 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/peregovory-1910204085.html
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.11.2023
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности
Украина и Германия начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:54
2023-11-17T23:25
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина и Германия начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. &quot;Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе&quot;, — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Уточняется, что украинскую переговорную группу возглавил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква. По данным офиса, Германия присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры. В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7, германия, цены на нефть, вильнюс
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Германия, Цены на нефть, Вильнюс
Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности

Украина заявила, что начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина и Германия начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
«

"Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

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Уточняется, что украинскую переговорную группу возглавил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
По данным офиса, Германия присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.
В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
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