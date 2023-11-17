https://ria.ru/20231117/peregovory-1910201465.html
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн - РИА Новости, 17.11.2023
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн
Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:15
2023-11-17T22:15
2023-11-17T22:15
экономика
оаэ
россия
дубай
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "17 ноября в Дубае, ОАЭ, завершилась выставка WETEX & Dubai Solar Show, в рамках которой работала коллективная национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром. За 3 дня участники экспозиции провели более 100 деловых встреч с иностранными партнерами. Их экспортный потенциал превысил 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении центра. На экспозиции Made in Russia были представлены 14 компаний из разных регионов России. Экспортеры продемонстрировали передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации, поставки новых источников электроэнергии и другие достижения российской промышленности в области устойчивого развития. Компании провели переговоры с 23 иностранными контрагентами, среди которых застройщики коммерческой и жилой недвижимости, энергетические компании, дистрибьютеры систем водоочистки. Экспозицию российских компаний посетили представители Dubai Electricity and Water Authority, торгово-промышленной палаты Дубая и торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин. Для компаний, принявших участие в WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia, открылась уникальная возможность выйти на развивающийся рынок ОАЭ и Ближнего Востока. По итогам выставки запланирована большая работа, российские компании продолжают переговоры о поставке продукции и возможном открытии представительств в ОАЭ. Всего в 2023 году приняли участие в выставках WETEX & Dubai Solar Show более 2100 компаний из 62 стран мира, 75 спонсоров, 37 партнеров и ассоциаций поддержки. Выставка привлекла широкое внимание крупнейших местных и международных компаний из государственного и частного секторов. В 2023 году выставку посетило более 47 тысяч человек из более чем 176 стран мира. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, оаэ, россия, дубай
Экономика, ОАЭ, Россия, Дубай
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
«
"17 ноября в Дубае
, ОАЭ
, завершилась выставка WETEX & Dubai Solar Show, в рамках которой работала коллективная национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром. За 3 дня участники экспозиции провели более 100 деловых встреч с иностранными партнерами. Их экспортный потенциал превысил 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении центра.
На экспозиции Made in Russia были представлены 14 компаний из разных регионов России.
Экспортеры продемонстрировали передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации, поставки новых источников электроэнергии и другие достижения российской промышленности в области устойчивого развития.
Компании провели переговоры с 23 иностранными контрагентами, среди которых застройщики коммерческой и жилой недвижимости, энергетические компании, дистрибьютеры систем водоочистки. Экспозицию российских компаний посетили представители Dubai Electricity and Water Authority, торгово-промышленной палаты Дубая и торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин.
Для компаний, принявших участие в WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia, открылась уникальная возможность выйти на развивающийся рынок ОАЭ и Ближнего Востока
. По итогам выставки запланирована большая работа, российские компании продолжают переговоры о поставке продукции и возможном открытии представительств в ОАЭ.
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
Всего в 2023 году приняли участие в выставках WETEX & Dubai Solar Show более 2100 компаний из 62 стран мира, 75 спонсоров, 37 партнеров и ассоциаций поддержки. Выставка привлекла широкое внимание крупнейших местных и международных компаний из государственного и частного секторов. В 2023 году выставку посетило более 47 тысяч человек из более чем 176 стран мира.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".