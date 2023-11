https://ria.ru/20231117/peregovory-1910201465.html

Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн

2023-11-17T22:15

экономика

оаэ

россия

дубай

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "17 ноября в Дубае, ОАЭ, завершилась выставка WETEX & Dubai Solar Show, в рамках которой работала коллективная национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром. За 3 дня участники экспозиции провели более 100 деловых встреч с иностранными партнерами. Их экспортный потенциал превысил 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении центра. На экспозиции Made in Russia были представлены 14 компаний из разных регионов России. Экспортеры продемонстрировали передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации, поставки новых источников электроэнергии и другие достижения российской промышленности в области устойчивого развития. Компании провели переговоры с 23 иностранными контрагентами, среди которых застройщики коммерческой и жилой недвижимости, энергетические компании, дистрибьютеры систем водоочистки. Экспозицию российских компаний посетили представители Dubai Electricity and Water Authority, торгово-промышленной палаты Дубая и торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин. Для компаний, принявших участие в WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia, открылась уникальная возможность выйти на развивающийся рынок ОАЭ и Ближнего Востока. По итогам выставки запланирована большая работа, российские компании продолжают переговоры о поставке продукции и возможном открытии представительств в ОАЭ. Всего в 2023 году приняли участие в выставках WETEX & Dubai Solar Show более 2100 компаний из 62 стран мира, 75 спонсоров, 37 партнеров и ассоциаций поддержки. Выставка привлекла широкое внимание крупнейших местных и международных компаний из государственного и частного секторов. В 2023 году выставку посетило более 47 тысяч человек из более чем 176 стран мира. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

