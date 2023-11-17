Рейтинг@Mail.ru
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/peregovory-1910201465.html
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн - РИА Новости, 17.11.2023
Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн
Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:15
2023-11-17T22:15
экономика
оаэ
россия
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829691016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21e9a91922f09d30917e96a8d24d5832.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX &amp; Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "17 ноября в Дубае, ОАЭ, завершилась выставка WETEX &amp; Dubai Solar Show, в рамках которой работала коллективная национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром. За 3 дня участники экспозиции провели более 100 деловых встреч с иностранными партнерами. Их экспортный потенциал превысил 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении центра. На экспозиции Made in Russia были представлены 14 компаний из разных регионов России. Экспортеры продемонстрировали передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации, поставки новых источников электроэнергии и другие достижения российской промышленности в области устойчивого развития. Компании провели переговоры с 23 иностранными контрагентами, среди которых застройщики коммерческой и жилой недвижимости, энергетические компании, дистрибьютеры систем водоочистки. Экспозицию российских компаний посетили представители Dubai Electricity and Water Authority, торгово-промышленной палаты Дубая и торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин. Для компаний, принявших участие в WETEX &amp; Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia, открылась уникальная возможность выйти на развивающийся рынок ОАЭ и Ближнего Востока. По итогам выставки запланирована большая работа, российские компании продолжают переговоры о поставке продукции и возможном открытии представительств в ОАЭ. Всего в 2023 году приняли участие в выставках WETEX &amp; Dubai Solar Show более 2100 компаний из 62 стран мира, 75 спонсоров, 37 партнеров и ассоциаций поддержки. Выставка привлекла широкое внимание крупнейших местных и международных компаний из государственного и частного секторов. В 2023 году выставку посетило более 47 тысяч человек из более чем 176 стран мира. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20231115/ekspozitsiya-1909620713.html
оаэ
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829691016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5ad8a2915d398b7c3bbd914626a3d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оаэ, россия, дубай
Экономика, ОАЭ, Россия, Дубай

Экспортный потенциал переговоров на WETEX&Dubai Solar Show превысил $30 млн

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на район Дубай Марина
Вид на район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на район Дубай Марина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке WETEX & Dubai Solar Show превысил 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
«
"17 ноября в Дубае, ОАЭ, завершилась выставка WETEX & Dubai Solar Show, в рамках которой работала коллективная национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром. За 3 дня участники экспозиции провели более 100 деловых встреч с иностранными партнерами. Их экспортный потенциал превысил 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении центра.
На экспозиции Made in Russia были представлены 14 компаний из разных регионов России.
Экспортеры продемонстрировали передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации, поставки новых источников электроэнергии и другие достижения российской промышленности в области устойчивого развития.
Компании провели переговоры с 23 иностранными контрагентами, среди которых застройщики коммерческой и жилой недвижимости, энергетические компании, дистрибьютеры систем водоочистки. Экспозицию российских компаний посетили представители Dubai Electricity and Water Authority, торгово-промышленной палаты Дубая и торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин.
Для компаний, принявших участие в WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia, открылась уникальная возможность выйти на развивающийся рынок ОАЭ и Ближнего Востока. По итогам выставки запланирована большая работа, российские компании продолжают переговоры о поставке продукции и возможном открытии представительств в ОАЭ.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
15 ноября, 16:00
Всего в 2023 году приняли участие в выставках WETEX & Dubai Solar Show более 2100 компаний из 62 стран мира, 75 спонсоров, 37 партнеров и ассоциаций поддержки. Выставка привлекла широкое внимание крупнейших местных и международных компаний из государственного и частного секторов. В 2023 году выставку посетило более 47 тысяч человек из более чем 176 стран мира.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаОАЭРоссияДубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала