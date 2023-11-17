https://ria.ru/20231117/pentagon-1909975991.html
Шеф Пентагона призвал сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Шеф Пентагона призвал сохранить возможность прямой связи с Шойгу - РИА Новости, 17.11.2023
Шеф Пентагона призвал сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу "критически значимой" возможностью, которую необходимо... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:07
2023-11-17T00:07
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу "критически значимой" возможностью, которую необходимо сохранять. "Важно держать эти каналы открытыми. Даже в разгар всего того, что происходило в отношении России и Украины, у меня была возможность снять трубку и переговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически значимая возможность, которую нам надо сохранить для управления кризисом", - сказал он сопровождающим его журналистам в столице Индонезии Джакарте. США накануне договорились о разблокировании каналов связи с военными Китая.
https://ria.ru/20231116/pentagon-1909734264.html
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В мире, Россия, Украина, Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Индонезия, США
Шеф Пентагона призвал сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Шеф Пентагона Остин призвал сохранить " важную" возможность прямой связи с Шойгу