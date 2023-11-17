https://ria.ru/20231117/pensiya-1909974971.html

Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону

Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону - РИА Новости, 17.11.2023

Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону

Одобренный Госдумой в трех чтениях законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров изменит размер выплат у 32 миллионов россиян,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T02:15

2023-11-17T02:15

2023-11-17T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

пенсии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Одобренный Госдумой в трех чтениях законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров изменит размер выплат у 32 миллионов россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что согласно этому документу увеличится средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — на 1 572 рубля. Таким образом, средний размер этой пенсии составит 22 605 рублей. Вырастет и пенсия по старости — на 1 631 рубль до 23 449 рублей.В целом пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 процента.Дополнительно на повышение пенсий в бюджете на следующий год предусмотрено около 234 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231113/pensiya-1909029044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсии