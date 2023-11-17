https://ria.ru/20231117/pensiya-1909974971.html
Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону
Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону - РИА Новости, 17.11.2023
Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону
Одобренный Госдумой в трех чтениях законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров изменит размер выплат у 32 миллионов россиян,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:15
2023-11-17T02:15
2023-11-17T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Одобренный Госдумой в трех чтениях законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров изменит размер выплат у 32 миллионов россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что согласно этому документу увеличится средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — на 1 572 рубля. Таким образом, средний размер этой пенсии составит 22 605 рублей. Вырастет и пенсия по старости — на 1 631 рубль до 23 449 рублей.В целом пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 процента.Дополнительно на повышение пенсий в бюджете на следующий год предусмотрено около 234 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231113/pensiya-1909029044.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсии
Юрист объяснил, кому повысят пенсии в 2024 году по новому закону
Юрист Соловьев: в 2024 году повысят пенсии 32 миллионов россиян