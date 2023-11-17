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В больнице "Аш-Шифа" в Газе рассказали о пациентах на интенсивной терапии

В больнице "Аш-Шифа" в Газе рассказали о пациентах на интенсивной терапии - РИА Новости, 17.11.2023

В больнице "Аш-Шифа" в Газе рассказали о пациентах на интенсивной терапии

Почти все пациенты отделения интенсивной терапии госпиталя "Аш-Шифа" в палестинском секторе Газа, которые использовали аппараты искусственной вентиляции лёгких, РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:17

2023-11-17T17:17

2023-11-17T17:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Почти все пациенты отделения интенсивной терапии госпиталя "Аш-Шифа" в палестинском секторе Газа, которые использовали аппараты искусственной вентиляции лёгких, умерли в результате блокады больницы израильскими военными и отсутствия электричества, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" глава ожогового отделения госпиталя Ахмед Михаллалати. "В главных зданиях больничного комплекса нехватка воды и нет электричества. Израильские снайперы занимают позиции по всему комплексу и в его окрестностях. Ситуация опасная, невозможно проводить операции из-за отсутствия электричества. Мы потеряли большинство пациентов в отделении интенсивной терапии, которые находились на искусственной вентиляции легких", - отметил глава отделения. Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в больнице "Аш-Шифа" с 11 ноября умерли 40 пациентов, в том числе трое грудных младенцев, из-за отсутствия топлива для выработки электричества.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, израиль, хамас, сектор газа