https://ria.ru/20231117/pamyatnik-1910110729.html

Послы России и Белоруссии возложили венки к ранее оскверненному памятнику

Послы России и Белоруссии возложили венки к ранее оскверненному памятнику - РИА Новости, 17.11.2023

Послы России и Белоруссии возложили венки к ранее оскверненному памятнику

Представители посольств России и Белоруссии в Венгрии, а также администрации района Будапешта возложили венки к памятнику советским воинам, который ранее... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:52

2023-11-17T15:52

2023-11-17T19:18

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БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Представители посольств России и Белоруссии в Венгрии, а также администрации района Будапешта возложили венки к памятнику советским воинам, который ранее вандалы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии напомнил, что мемориал в 18-м районе Будапешта, где покоятся 99 советских воинов, за последние месяцы дважды подвергался нападению вандалов: в сентябре он был обмотан пленкой, а в октябре - облит красной краской. "Мы часто слышим от наших венгерских коллег, что "мертвый солдат не может являться врагом". Похоже, что вандалы так не считают. Эти отщепенцы продолжают воевать с прошлым, трусливо выплескивая свою злобу на могилы и монументы, которые не могут ответить своим осквернителям. Рассчитываем, что ответ им будет дан властями Венгрии", - сказал посол. Глава российской дипмиссии выразил благодарность полиции района за установление личности злоумышленников, ремонтным службам за приведение памятника в порядок, и в целом венгерским партнерам за взаимодействие в уходе за российскими воинскими захоронениями в соответствии с межправсоглашением 1995 года, подчеркнув, что российская сторона неукоснительно соблюдает свои обязательства по уходу за венгерскими мемориалами в России. В церемонии также приняли участие посол Белоруссии в Венгрии Владимир Улахович, российский военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов, представители администрации 18-го района Будапешта, представители российского торгпредства и культурного центра, глава Венгеро-российского общества культуры и дружбы и заместитель председателя Венгерской лиги антифашистов. Ранее власти Будапешта возбудили уголовное дело в связи с актом вандализма против памятника в 18-м районе.

https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html

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