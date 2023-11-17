https://ria.ru/20231117/palmira-1910186473.html

Путин рассказал о восстановлении Пальмиры

Путин рассказал о восстановлении Пальмиры - РИА Новости, 17.11.2023

Путин рассказал о восстановлении Пальмиры

Российские ученые и музейщики, взявшиеся за восстановление Пальмиры и поехавшие туда, действовали бесстрашно, по зову сердца, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:18

2023-11-17T20:18

2023-11-17T20:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Российские ученые и музейщики, взявшиеся за восстановление Пальмиры и поехавшие туда, действовали бесстрашно, по зову сердца, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас, учёного с мировым именем, и всех ваших коллег за то, что вы в своё время по просьбе правительства России взялись за Пальмиру и поехали туда, и изучали на месте. Мне кажется, что наши учёные, наши музейщики действовали абсолютно по зову сердца, бесстрашно", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

https://ria.ru/20221021/zakhoronenie-1825818381.html

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россия, владимир путин, новости культуры, пальмира