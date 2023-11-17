https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
россия
владимир путин
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же как и забота о сбережении нашего общего достояния", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Путин: россияне чувствуют ответственность за сохранение наследия культуры