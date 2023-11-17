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Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры - РИА Новости, 17.11.2023
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18:43 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
россия
владимир путин
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же как и забота о сбережении нашего общего достояния", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры

Путин: россияне чувствуют ответственность за сохранение наследия культуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же как и забота о сбережении нашего общего достояния", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Путин про окно в Европу: Ничего закрывать не собираемся - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу
Вчера, 18:31
 
РоссияВладимир ПутинСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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