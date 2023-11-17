https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html

Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры

Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры - РИА Новости, 17.11.2023

Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры

Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:43

россия

владимир путин

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранение мирового культурного наследия и традиционных ценностей у россиян глубоко осознанная, она в национальном характере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же как и забота о сбережении нашего общего достояния", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

россия

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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум