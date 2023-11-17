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Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе
Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "В Одессе произошло массовое отравление курсантов военно-морского лицея. По состоянию на сегодняшний день, в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы", - говорится в сообщении издания. По данным СМИ, курсанты предварительно отравились некачественными продуктами в столовой лицея. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил". Как сообщает "Страна.ua", в сентябре в этом лицее уже был подобный случай - тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм попали в больницу 68 курсантов.
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
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Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе
"Страна": в военно-морском лицее в Одессе массово отравились курсанты