https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910101062.html

Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе

Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе

Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:15

2023-11-17T15:15

2023-11-17T15:15

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "В Одессе произошло массовое отравление курсантов военно-морского лицея. По состоянию на сегодняшний день, в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы", - говорится в сообщении издания. По данным СМИ, курсанты предварительно отравились некачественными продуктами в столовой лицея. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил". Как сообщает "Страна.ua", в сентябре в этом лицее уже был подобный случай - тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм попали в больницу 68 курсантов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, в мире, украина, ситуация в днр и лнр