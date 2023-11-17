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Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910101062.html
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе
Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "В Одессе произошло массовое отравление курсантов военно-морского лицея. По состоянию на сегодняшний день, в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы", - говорится в сообщении издания. По данным СМИ, курсанты предварительно отравились некачественными продуктами в столовой лицея. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил". Как сообщает "Страна.ua", в сентябре в этом лицее уже был подобный случай - тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм попали в больницу 68 курсантов.
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html
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одесса, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов в Одессе

"Страна": в военно-морском лицее в Одессе массово отравились курсанты

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Массовое отравление курсантов произошло в военно-морском лицее Одессы, заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"В Одессе произошло массовое отравление курсантов военно-морского лицея. По состоянию на сегодняшний день, в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы", - говорится в сообщении издания. По данным СМИ, курсанты предварительно отравились некачественными продуктами в столовой лицея. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил".
Как сообщает "Страна.ua", в сентябре в этом лицее уже был подобный случай - тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм попали в больницу 68 курсантов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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