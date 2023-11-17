https://ria.ru/20231117/oruzhie-1910146790.html

В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Украине

В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Украине - РИА Новости, 17.11.2023

В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Украине

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" пожаловался на то, что обещанное Украине оружие доходит не за... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:20

2023-11-17T17:20

2023-11-17T17:21

специальная военная операция на украине

украина

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нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" пожаловался на то, что обещанное Украине оружие доходит не за неделю, а за три-четыре месяца. "Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - сказал Подоляк. Он признал, что заявленное наступление Украины идет "не в том объеме и не с той скоростью", с какой хотелось бы. "Некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России", - заявил Подоляк. Ранее начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика". Подоляк 12 октября обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, михаил подоляк, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр