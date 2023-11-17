https://ria.ru/20231117/opasnost-1910069083.html

В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность

В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023

В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность

Ракетная опасность повторно объявлена в пятницу в Геническом районе на юге Херсонской области, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:17

2023-11-17T13:17

2023-11-17T13:17

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена в пятницу в Геническом районе на юге Херсонской области, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Генический район примыкает к Крыму. На административной границе между регионами находится Чонгарский мост КПП "Джанкой". "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Первое предупреждение действовало более 40 минут.

херсонская область

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2023

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херсонская область , происшествия