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В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность
В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023
В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно объявлена в пятницу в Геническом районе на юге Херсонской области, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:17
2023-11-17T13:17
2023-11-17T13:17
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена в пятницу в Геническом районе на юге Херсонской области, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Генический район примыкает к Крыму. На административной границе между регионами находится Чонгарский мост КПП "Джанкой". "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Первое предупреждение действовало более 40 минут.
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области повторно объявили ракетную опасность
На юге Херсонской области повторно объявили ракетную опасность