https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html
Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году
Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2023
Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году
Омск вошел в пятерку городов, которые борются за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:28
2023-11-17T18:28
2023-11-17T18:28
омская область
общество
россия
омская область
омск
виталий хоценко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Омск вошел в пятерку городов, которые борются за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он принял участие в открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве. "Конкуренты у нас очень сильные. Это Москва, Красноярск, Владивосток и Мурманск. В предварительном голосовании мы вышли на второе место. С 8 декабря будет проходить второй этап голосования. Молодежной столицей на целый год может стать Омск. Потому что город и область этого достойны", - сказал Хоценко. Звание Молодежной столицы присваивается Росмолодежью в результате конкурсного отбора. Город-победитель получает право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса. Молодежная столица также получает авторскую медиастратегию для своего продвижения, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. В 2023 году Молодежной столицей России стал Нижний Новгород. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, омская область, омск, виталий хоценко, выставка-форум "россия"
Омская область , Общество, Россия, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Омск вошел в пятерку городов, которые борются за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Он принял участие в открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве
.
«
"Конкуренты у нас очень сильные. Это Москва, Красноярск
, Владивосток
и Мурманск
. В предварительном голосовании мы вышли на второе место. С 8 декабря будет проходить второй этап голосования. Молодежной столицей на целый год может стать Омск. Потому что город и область этого достойны", - сказал Хоценко.
Звание Молодежной столицы присваивается Росмолодежью в результате конкурсного отбора. Город-победитель получает право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса. Молодежная столица также получает авторскую медиастратегию для своего продвижения, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов.
В 2023 году Молодежной столицей России стал Нижний Новгород
.
Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.