https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html

Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году

Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2023

Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году

Омск вошел в пятерку городов, которые борются за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:28

2023-11-17T18:28

2023-11-17T18:28

омская область

общество

россия

омская область

омск

виталий хоценко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Омск вошел в пятерку городов, которые борются за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он принял участие в открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве. "Конкуренты у нас очень сильные. Это Москва, Красноярск, Владивосток и Мурманск. В предварительном голосовании мы вышли на второе место. С 8 декабря будет проходить второй этап голосования. Молодежной столицей на целый год может стать Омск. Потому что город и область этого достойны", - сказал Хоценко. Звание Молодежной столицы присваивается Росмолодежью в результате конкурсного отбора. Город-победитель получает право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса. Молодежная столица также получает авторскую медиастратегию для своего продвижения, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. В 2023 году Молодежной столицей России стал Нижний Новгород. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html

россия

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, омская область, омск, виталий хоценко, выставка-форум "россия"