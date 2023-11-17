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ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
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21:08 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html
ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине
ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине
Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:08
2023-11-17T21:08
в мире
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леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джозеф Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию. "Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3… Но, очевидно, что укрофюрер рассчитывал, в первую очередь, на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про "российское вмешательство". Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину (по крайней мере на какое-то время)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, "хозяева из Вашингтона" переключили свое внимание с украинского на ближневосточный театр военных действий. "А что касается госпереворотов - никогда в России их не поддерживали, "печеньки" наши люди на иностранных площадях тоже не раздавали, в отличии американских и европейских друзей Зеленского. Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть. И это будет не "майдан", а, не сомневаюсь - военный трибунал над укронацистскими преступниками", - добавил Слуцкий.
https://radiosputnik.ru/20231117/maydan-z-1910107121.html
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в мире, украина, россия, сша, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Госдума РФ
ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине

Слуцкий рассказал, зачем Украина обвиняет Россию в планировании "Майдана-3"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джозеф Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Спутал все карты". Медведев о "подготовке" Россией "Майдана-3" на Украине
Вчера, 15:39
«
"Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3… Но, очевидно, что укрофюрер рассчитывал, в первую очередь, на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про "российское вмешательство". Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину (по крайней мере на какое-то время)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, "хозяева из Вашингтона" переключили свое внимание с украинского на ближневосточный театр военных действий.
«
"А что касается госпереворотов - никогда в России их не поддерживали, "печеньки" наши люди на иностранных площадях тоже не раздавали, в отличии американских и европейских друзей Зеленского. Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть. И это будет не "майдан", а, не сомневаюсь - военный трибунал над укронацистскими преступниками", - добавил Слуцкий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия
Вчера, 20:19
 
В миреУкраинаРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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