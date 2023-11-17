ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине
Слуцкий рассказал, зачем Украина обвиняет Россию в планировании "Майдана-3"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джозеф Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
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"Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3… Но, очевидно, что укрофюрер рассчитывал, в первую очередь, на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про "российское вмешательство". Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину (по крайней мере на какое-то время)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, "хозяева из Вашингтона" переключили свое внимание с украинского на ближневосточный театр военных действий.
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"А что касается госпереворотов - никогда в России их не поддерживали, "печеньки" наши люди на иностранных площадях тоже не раздавали, в отличии американских и европейских друзей Зеленского. Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть. И это будет не "майдан", а, не сомневаюсь - военный трибунал над укронацистскими преступниками", - добавил Слуцкий.