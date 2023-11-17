https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html

ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине

ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине - РИА Новости, 17.11.2023

ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине

Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:08

2023-11-17T21:08

2023-11-17T21:08

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского о том, что Россия пытается устроить "Майдан-3" на Украине - это попытка вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джозеф Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию. "Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3… Но, очевидно, что укрофюрер рассчитывал, в первую очередь, на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про "российское вмешательство". Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину (по крайней мере на какое-то время)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, "хозяева из Вашингтона" переключили свое внимание с украинского на ближневосточный театр военных действий. "А что касается госпереворотов - никогда в России их не поддерживали, "печеньки" наши люди на иностранных площадях тоже не раздавали, в отличии американских и европейских друзей Зеленского. Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть. И это будет не "майдан", а, не сомневаюсь - военный трибунал над укронацистскими преступниками", - добавил Слуцкий.

https://radiosputnik.ru/20231117/maydan-z-1910107121.html

https://ria.ru/20231117/vsu-1910186727.html

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в мире, украина, россия, сша, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф