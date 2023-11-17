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Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 18.15 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:59

2023-11-17T19:59

2023-11-17T19:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 17.55 по 18.10 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк