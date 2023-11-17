https://ria.ru/20231117/obstrel-1910142549.html
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк
Украинские войска в пятницу продолжили обстреливать ДНР, выпустив еще 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:09
2023-11-17T17:09
2023-11-17T17:09
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска в пятницу продолжили обстреливать ДНР, выпустив еще 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 13.40 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кроме того, за десять минут с 16.15 украинские войска выпустили также 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Куйбышевскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/rakety-1910109622.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Стирол, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк, выпустив еще 20 снарядов