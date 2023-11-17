https://ria.ru/20231117/obstrel-1910124911.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпусти 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:19
2023-11-17T16:19
2023-11-17T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпусти 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 14.50 по 15.55 украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке 20 натовских снарядов