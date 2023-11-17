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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910124911.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпусти 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:19
2023-11-17T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпусти 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 14.50 по 15.55 украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпусти 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 14.50 по 15.55 украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибра 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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