https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909988395.html
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
В Забайкалье произошло обрушение на руднике - РИА Новости, 17.11.2023
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:16
2023-11-17T04:16
2023-11-17T04:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
балейский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС."На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.На месте работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.По данным регионального управления СК, обрушение горной породы произошло около 10.00 (4.00 мск) в шахте золоторудной компании. Следователи начали проверку.
https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html
забайкальский край
россия
балейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия, балейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия, Балейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
МЧС: в Забайкалье произошло обрушение на руднике, два человека под завалами