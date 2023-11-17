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В Забайкалье произошло обрушение на руднике - РИА Новости, 17.11.2023
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04:16 17.11.2023 (обновлено: 04:40 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909988395.html
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
В Забайкалье произошло обрушение на руднике - РИА Новости, 17.11.2023
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:16
2023-11-17T04:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
балейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС."На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.На месте работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.По данным регионального управления СК, обрушение горной породы произошло около 10.00 (4.00 мск) в шахте золоторудной компании. Следователи начали проверку.
https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html
забайкальский край
россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия, балейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия, Балейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье произошло обрушение на руднике

МЧС: в Забайкалье произошло обрушение на руднике, два человека под завалами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«
"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.
На месте работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.
По данным регионального управления СК, обрушение горной породы произошло около 10.00 (4.00 мск) в шахте золоторудной компании. Следователи начали проверку.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайРоссияБалейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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