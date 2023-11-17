https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909988395.html

В Забайкалье произошло обрушение на руднике

В Забайкалье произошло обрушение на руднике - РИА Новости, 17.11.2023

В Забайкалье произошло обрушение на руднике

На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:16

2023-11-17T04:16

2023-11-17T04:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

россия

балейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС."На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.На месте работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.По данным регионального управления СК, обрушение горной породы произошло около 10.00 (4.00 мск) в шахте золоторудной компании. Следователи начали проверку.

https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html

забайкальский край

россия

балейский район

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия, балейский район, следственный комитет россии (ск рф)