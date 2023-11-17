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Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации - РИА Новости, 17.11.2023
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12:01 17.11.2023 (обновлено: 13:13 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/obligatsii-1910044754.html
Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации - РИА Новости, 17.11.2023
Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:01
2023-11-17T13:13
экономика
сша
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные Минфина США.Как следует из статистики, 61 миллион долларов — это долгосрочные бумаги, 12 миллионов — краткосрочные. В августе было 26 и пять миллионов соответственно.Комментируя эти данные, в ЦБ сообщили РИА Новости, что не покупают американские казначейские обязательства и не держат их в своем портфеле."Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — добавили в Центробанке.В списке крупнейших держателей американского долга лидирует Япония, ее вложения за месяц снизились на 28,5 миллиарда — до 1,088 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 778,1 миллиарда долларов (снижение на 27,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (668,9 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 29,2 миллиарда долларов.
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США
Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации

Россия за сентябрь увеличила вложения в госдолг США до 73 миллионов долларов

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные Минфина США.
Как следует из статистики, 61 миллион долларов — это долгосрочные бумаги, 12 миллионов — краткосрочные. В августе было 26 и пять миллионов соответственно.
Комментируя эти данные, в ЦБ сообщили РИА Новости, что не покупают американские казначейские обязательства и не держат их в своем портфеле.
«
"Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — добавили в Центробанке.
В списке крупнейших держателей американского долга лидирует Япония, ее вложения за месяц снизились на 28,5 миллиарда — до 1,088 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 778,1 миллиарда долларов (снижение на 27,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (668,9 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 29,2 миллиарда долларов.
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