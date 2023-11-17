Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
Россия за сентябрь увеличила вложения в госдолг США до 73 миллионов долларов
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные Минфина США.
Как следует из статистики, 61 миллион долларов — это долгосрочные бумаги, 12 миллионов — краткосрочные. В августе было 26 и пять миллионов соответственно.
Комментируя эти данные, в ЦБ сообщили РИА Новости, что не покупают американские казначейские обязательства и не держат их в своем портфеле.
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"Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — добавили в Центробанке.
В списке крупнейших держателей американского долга лидирует Япония, ее вложения за месяц снизились на 28,5 миллиарда — до 1,088 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 778,1 миллиарда долларов (снижение на 27,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (668,9 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 29,2 миллиарда долларов.