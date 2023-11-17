https://ria.ru/20231117/obligatsii-1910044754.html

Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации

Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации - РИА Новости, 17.11.2023

Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации

Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:01

2023-11-17T12:01

2023-11-17T13:13

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Держатели из России в сентябре увеличили портфель американских гособлигаций до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, свидетельствуют данные Минфина США.Как следует из статистики, 61 миллион долларов — это долгосрочные бумаги, 12 миллионов — краткосрочные. В августе было 26 и пять миллионов соответственно.Комментируя эти данные, в ЦБ сообщили РИА Новости, что не покупают американские казначейские обязательства и не держат их в своем портфеле."Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — добавили в Центробанке.В списке крупнейших держателей американского долга лидирует Япония, ее вложения за месяц снизились на 28,5 миллиарда — до 1,088 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 778,1 миллиарда долларов (снижение на 27,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (668,9 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 29,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, министерство финансов сша