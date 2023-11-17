https://ria.ru/20231117/norovirus-1910131091.html

Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Уфе

Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Уфе - РИА Новости, 17.11.2023

Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Уфе

У отравившихся в музыкальной школе в Уфе детей и двух сотрудников нашли норовирус, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:33

2023-11-17T16:33

2023-11-17T16:33

происшествия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 17 ноя - РИА Новости. У отравившихся в музыкальной школе в Уфе детей и двух сотрудников нашли норовирус, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. Ранее сообщалось, что 12 учащихся музыкальной школы в Уфе с признаками отравления обратились за помощью врачей. СК, прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку. "Центром гигиены и эпидемиологии выявлен норовирус у пострадавших детей и двух сотрудников учебного заведения. По предварительным данным эпидрасследования, предположительно, источником инфекции явился работник пищеблока", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет.

https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html

уфа

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)