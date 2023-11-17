https://ria.ru/20231117/neytronnaya-1909897590.html

"Достанет даже в бункере". Какое оружие чуть не изменило ход холодной войны

"Достанет даже в бункере". Какое оружие чуть не изменило ход холодной войны - РИА Новости, 17.11.2023

"Достанет даже в бункере". Какое оружие чуть не изменило ход холодной войны

К концу 1970-х СССР и США разработали целый комплекс мер для защиты армии от ядерных ударов. И обе стороны искали оружие, которое будет еще мощнее. Ровно 45 лет РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:09

безопасность

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. К концу 1970-х СССР и США разработали целый комплекс мер для защиты армии от ядерных ударов. И обе стороны искали оружие, которое будет еще мощнее. Ровно 45 лет назад, 17 ноября 1978-го, в Советском Союзе сообщили об успешном испытании нейтронной бомбы — боеприпаса нового типа. О его особенностях — в материале РИА Новости.Сохранить инфраструктуруЭтим проектом по заданию Минобороны занимались ученые-атомщики Всесоюзного института экспериментальной физики в Арзамасе-16. На создание экспериментального образца ушло меньше года. Конструктивно он представлял собой обычный ядерный заряд малой мощности, к которому добавили блок с изотопом бериллия — источником быстрых нейтронов.При подрыве такого устройства запускается термоядерная реакция. Причем до 80 процентов энергии приходится на поток быстрых нейтронов и только 20 — на остальные поражающие факторы.Предполагалось, что это превратит бомбу в эффективное оружие для уничтожения пехоты в бронетехнике и укрытиях. Быстрые нейтроны проникают сквозь все преграды, в отличие от рентгеновского или гамма-излучения.К тому же сохранялась бы инфраструктура крупных городов, неизбежно разрушаемая обычным ядерным боеприпасом. Считалось, что уцелеют и вооружения противника, а значит, их можно будет изучить или использовать.А вот люди бы погибли. Нейтроны ионизируют ткани, вызывая лучевую болезнь. По расчетам, взрыв мощностью в одну килотонну в радиусе 500 метров сразу убивает все живое. В двух километрах — в течение нескольких суток.Однако испытания показали, что нейтронный боеприпас не так эффективен, как ожидали. Килотонная бомба полностью разрушала строения на расстоянии до километра от места взрыва, а металлические конструкции зданий и броня боевой техники превращались в источники наведенной радиоактивности, причем достаточно долгосрочной.Это ставило крест на планах использовать имущество противника. Кроме того, из-за сильного рассеивания нейтронов в атмосфере дальность поражения излучением была невелика в сравнении с обычным ядерным зарядом той же мощности.Космический перехватВторая основная цель разработки нейтронного оружия — применение в качестве одного из элементов противоракетной обороны. На больших высотах ударная волна обычных ядерных боеприпасов из-за разреженности воздуха слабая, в космическом пространстве ее просто нет, а излучение быстро поглощается корпусом ракеты.Единственное, что способно поразить МБР, — электромагнитный импульс. Там, где нет атмосферы, ничто не остановит поток нейтронов.Самый мощный из когда-либо испытанных нейтронных зарядов — пятимегатонная боевая часть W-71 американской ракеты-перехватчика LIM-49A "Спартан". Во время тестов выявилось еще одно достоинство боеприпасов нового типа: мощная вспышка мягкого рентгеновского излучения поражала ядерное оружие противника.Рентгеновские лучи мгновенно разогревали материал корпуса до испарения, что приводило к взрыву. Для усиления этого излучения внутреннюю оболочку боеголовки изготавливали из золота.В СССР и США считали, что нейтронное оружие можно применять и для других задач. К примеру, обе стороны разрабатывали специфическое оружие для поражения бункеров, где укрывается высшее военно-политическое руководство. Впрочем, о результатах этих исследований ничего не известно.Ограниченный тиражЧудо-оружием нейтронная бомба так и не стала. И Москва, и Вашингтон довольно быстро придумали защиту: в броню добавляли листы с высоким содержанием бора, хорошо поглощающего нейтроны. Позже стали выпускать многослойные образцы с элементами из обедненного урана.С того времени следят за тем, чтобы в броне не было химических элементов, дающих под действием нейтронного облучения сильную наведенную радиоактивность.В итоге нейтронных боеприпасов изготовили сравнительно немного. Производство свернули в середине 1980-х. Известно, что небольшим арсеналом этого оружия сегодня располагают США. Технологиями владеют также Россия, Франция и, возможно, Китай. Однако сведений о готовых боеголовках в армиях этих стран в открытых источниках нет.

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

https://radiosputnik.ru/20231116/pentagon-1909854241.html

https://ria.ru/20231116/atr-1909764238.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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