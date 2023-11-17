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Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан - РИА Новости, 17.11.2023
Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сравнил Владимира Зеленского в его стремлении подавить каноническую Украинскую православную церковь с... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:31
2023-11-17T20:31
2023-11-17T20:31
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
василий небензя
оон
украинская православная церковь
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сравнил Владимира Зеленского в его стремлении подавить каноническую Украинскую православную церковь с римскими императорами, известными своими гонениями на христиан. "Президент Зеленский, начав свою карьеру как комик и шоу-мен, обещал принести мир на Донбасс. А вместо этого развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом", – сказал Небензя. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, донбасс, владимир зеленский, василий небензя, оон, украинская православная церковь
Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Украинская православная церковь
Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
Постпред РФ при ООН Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан