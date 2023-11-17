https://ria.ru/20231117/ndfl-1910156276.html

Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины

Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины - РИА Новости, 17.11.2023

Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины

Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины, сообщил в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:50

2023-11-17T17:50

2023-11-17T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины, сообщил в пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа ранее сообщала, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны. "Президент подписал законопроект №10037 о военном НДФЛ. С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации – ред.) на дроны 13 миллиардов гривен (358,8 миллиона долларов) и минобороны на закупку артиллерийских систем 13 миллиардов гривен", - написал Железняк. Он также добавил, что уже в 2024 году с 1 января до 31 декабря НДФЛ будет распределен таким образом: 45% на дроны – это более 43 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов), 45% будет выделено Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия – также более 43 миллиардов гривен и 10% - для распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ, это еще порядка 10 миллиарда гривен (275,8 миллиона долларов). Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр