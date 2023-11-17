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Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ndfl-1910156276.html
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины, сообщил в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:50
2023-11-17T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины, сообщил в пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа ранее сообщала, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны. "Президент подписал законопроект №10037 о военном НДФЛ. С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации – ред.) на дроны 13 миллиардов гривен (358,8 миллиона долларов) и минобороны на закупку артиллерийских систем 13 миллиардов гривен", - написал Железняк. Он также добавил, что уже в 2024 году с 1 января до 31 декабря НДФЛ будет распределен таким образом: 45% на дроны – это более 43 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов), 45% будет выделено Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия – также более 43 миллиардов гривен и 10% - для распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ, это еще порядка 10 миллиарда гривен (275,8 миллиона долларов). Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины

Зеленский перенаправил военный НДФЛ из региональных бюджетов в государственный

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины, сообщил в пятницу депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа ранее сообщала, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.
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"Президент подписал законопроект №10037 о военном НДФЛ. С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации – ред.) на дроны 13 миллиардов гривен (358,8 миллиона долларов) и минобороны на закупку артиллерийских систем 13 миллиардов гривен", - написал Железняк.
Он также добавил, что уже в 2024 году с 1 января до 31 декабря НДФЛ будет распределен таким образом: 45% на дроны – это более 43 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов), 45% будет выделено Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия – также более 43 миллиардов гривен и 10% - для распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ, это еще порядка 10 миллиарда гривен (275,8 миллиона долларов).
Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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