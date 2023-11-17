https://ria.ru/20231117/naznachenie-1910204856.html

Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии

Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 17.11.2023

Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии

Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:00

2023-11-17T23:00

2023-11-17T23:21

безопасность

михаил матвеевский

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". Издание опубликовало интервью с Клименко. В нем он представлен как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации". Прежде эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он возглавлял этот род войск с 2011 года.Дмитрий Клименко — российский офицер-артиллерист и военачальник. В 1991 году он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота. Позднее Клименко участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.

https://ria.ru/20230927/nauets-1898984762.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, михаил матвеевский, вооруженные силы рф, россия