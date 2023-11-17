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Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 17.11.2023
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23:00 17.11.2023 (обновлено: 23:21 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/naznachenie-1910204856.html
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 17.11.2023
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии
Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:00
2023-11-17T23:21
безопасность
михаил матвеевский
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". Издание опубликовало интервью с Клименко. В нем он представлен как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации". Прежде эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он возглавлял этот род войск с 2011 года.Дмитрий Клименко — российский офицер-артиллерист и военачальник. В 1991 году он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота. Позднее Клименко участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.
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безопасность, михаил матвеевский, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Михаил Матвеевский, Вооруженные силы РФ, Россия
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии

"Красная звезда": главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда".
Издание опубликовало интервью с Клименко. В нем он представлен как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации".
Прежде эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он возглавлял этот род войск с 2011 года.
Дмитрий Клименко — российский офицер-артиллерист и военачальник. В 1991 году он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота. Позднее Клименко участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.
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