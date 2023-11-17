https://ria.ru/20231117/naznachenie-1910204856.html
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 17.11.2023
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии
Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:00
2023-11-17T23:00
2023-11-17T23:21
безопасность
михаил матвеевский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, следует из материала газеты "Красная звезда". Издание опубликовало интервью с Клименко. В нем он представлен как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации". Прежде эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он возглавлял этот род войск с 2011 года.Дмитрий Клименко — российский офицер-артиллерист и военачальник. В 1991 году он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота. Позднее Клименко участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.
https://ria.ru/20230927/nauets-1898984762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил матвеевский, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Михаил Матвеевский, Вооруженные силы РФ, Россия
Назначен новый глава ракетных войск и артиллерии
"Красная звезда": главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко