https://ria.ru/20231117/natsproekty-1910099505.html

Иркутская область реализует 12 нацпроектов при поддержке президента

Иркутская область реализует 12 нацпроектов при поддержке президента - РИА Новости, 17.11.2023

Иркутская область реализует 12 нацпроектов при поддержке президента

При поддержке президента России в Иркутской области реализуется 12 национальных проектов, на которые за три года выделено 130 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:08

2023-11-17T15:08

2023-11-17T15:08

иркутская область

иркутская область

россия

усолье-сибирское

владимир путин

игорь кобзев

иркутский авиационный завод

мс-21

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ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. При поддержке президента России в Иркутской области реализуется 12 национальных проектов, на которые за три года выделено 130 миллиардов рублей, сообщил журналистам на международной выставке-форуме "Россия" глава Приангарья Игорь Кобзев. День Иркутской области на Международной выставке-форуме "Россия" открыл 17 ноября для посетителей ВДНХ губернатор региона Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что Иркутская область имеет мощный промышленный потенциал. Здесь производят треть всего российского алюминия, целлюлозы, поливинилхлорида. На стадии реализации находятся более 180 средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 3 триллионов рублей. За последние три года отчисления в федеральный бюджет выросли в 8 раз. Сегодня это более 1,7 миллиарда рублей. По словам Игоря Кобзева, масштабные достижения региона, представленные на выставке-форуме "Россия", во многом обусловлены вниманием президента РФ Владимира Путина. Среди них запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, старт работе которого в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка "Ковыкта — Чаянда" построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России. При поддержке главы государства и Минобороны 1 сентября было открыто Иркутское суворовское училище, первое и единственное в Сибири. В учебном корпусе оборудован интерактивно-образовательный комплекс воздушно-космических сил, установлен летный тренажер-27, пульт управления беспилотными летательными аппаратами, купол мини-планетария. На сегодня такой центр есть только в Иркутске. На Иркутском авиационном заводе собирают новейший пассажирский лайнер МС-21, полностью укомплектованный деталями российского производства, включая двигатель. По поручению президента РФ идут работы по ликвидации накопленного вреда от производств в городах Усолье-Сибирское и Байкальск. Уже проведена огромная работа, в Усолье-Сибирском демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружения. На территории бывшего комбината в Байкальске уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ. "Благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета – более 77 млрд рублей, из областного – 45 млрд рублей). В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более ста объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов", - сказал Игорь Кобзев. Губернатор отметил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, учёных, артистов и деятелей культуры, он подчеркнул, что эти люди - настоящий золотой запас страны. Глава Приангарья также провёл телемост с молодёжью Иркутской области, в ходе которого поделился своими впечатлениями от выставки и ответил на вопросы. В День Иркутской области для гостей выставки-форума проходит показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие мероприятия. Кроме того, среди гостей разыграют путевки на Байкал.

https://ria.ru/20231116/stend-1909860726.html

https://ria.ru/20231107/shkoly-1907835807.html

иркутская область

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усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, усолье-сибирское, владимир путин, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, мс-21